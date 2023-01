PGMOL admet une erreur de carton rouge VAR sur le tacle d’horreur de Fabinho

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l’organisme responsable des officiels de match dans le football anglais, a admis que le milieu de terrain de Liverpool Fabinho aurait dû être expulsé pour son défi contre l’attaquant de Brighton & Hove Albion Evan Ferguson lors du match nul de dimanche en FA Cup.

Fabinho a attrapé Ferguson sur l’Achille lors d’un défi par derrière à la 86e minute. L’arbitre David Coote a donné la faute mais n’a montré à Fabinho qu’un carton jaune et le VAR, Neil Swarbrick, a décidé de ne pas passer en revue pour passer à un carton rouge.

PGMOL s’attend à ce que des fautes de cette nature se traduisent par un carton rouge, avec le point de contact complet des crampons au-dessus de la cheville par derrière, et il aurait dû y avoir une intervention VAR avec le joueur expulsé pour faute grave.

Evan Ferguson souffre après avoir été victime d’une faute par derrière par Fabinho. Glyn KIRK / AFP

Même si PGMOL a admis que Fabinho aurait dû être expulsé – et donc purger une interdiction de trois matches – aucune action rétrospective n’est possible car l’incident a été vu et évalué à la fois par l’arbitre et le VAR. La Football Association ne pouvait accuser le joueur de Liverpool que si les officiels ne l’avaient pas vu pendant le match.

Howard Webb est revenu au football anglais en tant que directeur de l’arbitrage de PGMOL le mois dernier, promettant une plus grande ouverture et transparence dans la prise de décision. Auparavant, PGMOL avait rarement offert une réponse à des incidents controversés – bien qu’il ait été effectivement contraint de reconnaître des erreurs en septembre lorsque la Premier League a pris la décision sans précédent de demander à PGMOL d’expliquer pourquoi des buts cruciaux pour West Ham à Chelsea et Newcastle United à domicile pour Crystal Palace a été rejeté par les interventions du VAR.

Avant cela, en février 2020, PGMOL avait admis que Giovani Lo Celso de Tottenham Hotspur aurait dû être expulsé pour un défi de taille face à Cesar Azpilicueta de Chelsea. Encore une fois, le VAR ce jour-là, par coïncidence, Coote, n’a pas agi alors qu’il s’agissait clairement d’une infraction au carton rouge.

Ferguson, 18 ans, a fait irruption dans la première équipe de Brighton au cours du mois dernier, marquant trois buts en Premier League. L’international de la République d’Irlande a été expulsé à cause du défi, a quitté le stade avec des béquilles et pourrait faire face à des semaines de blessures.

“Nous sommes désolés pour lui [Ferguson]”, a déclaré le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, à beIN Sports. “La blessure, nous ne le savons pas encore, mais nous verrons dans les prochains jours et nous espérons pour lui et pour le club que ce ne sera pas une blessure aussi importante.”

Liverpool a terminé le match à l’Amex avec 11 joueurs sur le terrain, mais a également survécu aux appels de cartons rouges VAR contre Ibrahima Konate et Andy Robertson, tous deux pour des défis sur Alexis Mac Allister. Brighton a remporté le match nul 2-1 avec un but dans le temps additionnel de Kaoru Mitoma (diffusez une rediffusion sur ESPN +, aux États-Unis uniquement.)