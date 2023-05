PGA Tour: Wyndham Clark remporte une victoire en quatre coups et un premier titre au Wells Fargo Championship | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez comment Wyndham Clark a remporté sa première victoire sur le PGA Tour en remportant le championnat Wells Fargo.

Wyndham Clark a traversé une bagarre au tour final avec Xander Schauffele pour remporter un premier titre sur le PGA Tour avec une victoire dominante de quatre coups au championnat Wells Fargo.

Clark a vu son avance de deux coups du jour au lendemain disparaître à l’intérieur des trois premiers trous et il suivait toujours Schauffele avec 11 trous à jouer, pour prendre le contrôle du tournoi avec cinq birdies dans une séquence de huit trous autour du virage.

Le n ° 80 mondial a affiché un trois sous 68 pour terminer la semaine sur 19 sous et clôturer la victoire sur son partenaire de jeu dans un style impressionnant, Schauffele devant se contenter de la deuxième place après une finale de 70.

Wyndham Clark décroche sa première victoire sur le PGA Tour en remportant le championnat Wells Fargo.

« Je suis un peu étouffé, il a fallu cinq longues années pour en arriver là », a déclaré Clark. « Je pensais que j’aurais gagné plus tôt, mais cela valait la peine d’attendre. Je n’ai pas bien commencé, j’étais tremblant et je pense que dans les années passées, j’aurais peut-être passé. Cette fois, je suis resté patient, je me suis accroché et j’ai pris feu. à l’envers. »

Comment Clark a revendiqué la percée du PGA Tour

Clark a vu son avantage immédiatement réduit à un lorsqu’un entraînement d’ouverture capricieux et un mauvais terrain du rugueux ont entraîné un bogey au premier, Schauffele roulant ensuite dans un birdie de 10 pieds au troisième pour se rapprocher de son partenaire de jeu.

Wyndham Clark a remporté une impressionnante victoire de quatre coups au championnat Wells Fargo

Schauffele s’est converti de six pieds pour sauver la normale au sixième et a produit un brillant deux putts au suivant pour devancer, seulement pour que le médaillé d’or olympique rate de huit pieds au huitième et permette à Clark de se niveler avec un birdie à courte portée. .

Clark a gaspillé une glorieuse chance de birdie de six pieds au neuvième mais s’est retrouvé devant au virage grâce au bogey à trois putts de Schauffele, puis a doublé son avance après avoir profité du dixième par cinq.

Schauffele a pris encore plus de retard lorsqu’il n’a pas réussi à monter et descendre d’un bunker au bord du green au 11e, mais a brouillé un par au suivant, où Clark a profité d’un rebond favorable pour drainer un birdie de 20 pieds et en dégager quatre.

Le dernier groupe s’est éloigné du terrain lorsque Clark s’est converti de quatre pieds au 14e pour égaler le birdie de Schauffele, la paire échangeant également des birdies au 15e par cinq alors que le tour final devenait un concours de match-play entre la paire. .

Clark et Xander Schauffele ont joué dans le groupe final dimanche

Un bogey à trois putts de Schauffele au 17e a donné à Clark un coussin de cinq coups en direction du dernier, où il a choisi de se retirer d’un bunker de fairway et de lancer à 40 pieds avant de mettre deux coups pour un bogey gagnant.

L’Anglais Tyrrell Hatton a fait un bogey au dernier trou pour se classer troisième avec Harris English, tandis que Tommy Fleetwood s’est classé cinquième à 11 sous avec l’ancien numéro 1 mondial Adam Scott. Le champion en titre Max Homa a terminé à égalité huitième avec neuf sous.

Le numéro 3 mondial Rory McIlroy – triple vainqueur à Quail Hollow – n’a jamais été en lice et a lutté pour un 72 malgré un aigle et trois birdies lors d’un tour final mouvementé, le laissant à égalité au 47e rang égal.

Rory McIlroy coule ce putt de 71 pieds au dixième pour un aigle au championnat PGA Wells Fargo à Quail Hollow.

Clark, Michael Kim et Denny McCarthy ont obtenu les trois places pour le 151e Open au Royal Liverpool grâce à l’Open Qualifying Series, décerné aux trois joueurs les mieux classés dans le domaine qui ne sont pas déjà exemptés.

Et après?

Le PGA Tour se rendra ensuite au Texas pour l’AT&T Byron Nelson au TPC Craig Ranch, où le numéro 2 mondial Scottie Scheffler revient à l’action et les anciens grands vainqueurs Jordan Spieth et Hideki Matsuyama figurent également.

