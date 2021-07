PGA Tour : Troy Merritt fait un trou d’un coup pour aider à prendre la tête du Rocket Mortgage Classic | Actualités golfiques

Troy Merritt partage la tête du Rocket Mortgage Classic

Troy Merritt a réalisé le premier trou d’un coup de sa carrière sur le PGA Tour pour prendre une part de l’avance dans la ronde finale du Rocket Mortgage Classic.

Merritt a tiré un as au 11e par-3 pour l’aider à afficher un 67 de moins de cinq et à atteindre 14 sous au Detroit Golf Club, le déplaçant aux côtés du Chilien Joaquin Niemann.

L’Australien Cam Davis est à égalité en troisième position aux côtés de Hank Lebioda, avec Brandon Hagy en cinquième, tandis que l’Anglais Tom Lewis est l’un des six joueurs à 11 sous et à seulement trois de l’avance.

Tom Lewis vise une première victoire sur le PGA Tour

« Il va y avoir pas mal de birdies demain et nous devons les faire pour garder le rythme et, espérons-le, légèrement en avance sur tout le monde », a déclaré Merritt. « L’état d’esprit sera de trouver ce fairway en premier, de nous donner autant de regards que possible et de garder tous les carrés hors de la carte. »

Merritt a ouvert avec un birdie de 20 pieds et en a ajouté un autre de 10 pieds au troisième, avant de tirer son coup de départ au cinquième pour taper dans la plage et en ramasser un autre au septième pour atteindre le virage en 32.

Le n ° 129 mondial a réussi son coup de départ avec un fer à cinq au 11e trou de 219 verges, mais a fait un bogey le suivant et a paré ses six derniers trous, permettant à Niemann de se déplacer à ses côtés en faisant un birdie aux 13e et 17e pour clôturer un sans bogey 68.

« Vous frappez beaucoup de pilotes ici et si vous frappez bien le pilote, vous frappez beaucoup de coins », a déclaré Niemann. « J’ai assez bien frappé les cales cette semaine, donc je pense, oui, je pense que tout mon jeu a été là et, j’espère, y restera. »

L’Irlandais Seamus Power a tiré un score de trois sous 69 samedi pour s’asseoir à quatre coups derrière, tandis que l’Écossais Russell Knox et l’Anglais Danny Willett sont tombés en disgrâce avec des scores de 72 et 71 respectivement.

