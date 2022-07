PGA Tour: Tony Finau remporte le 3M Open alors que Scott Piercy perd une avance de cinq coups à Minneapolis | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la dernière manche du 3M Open du PGA Tour de TPC Twin Cities, Minnesota.

Tony Finau a profité d’un effondrement au tour final de Scott Piercy pour s’assurer un troisième titre du PGA Tour avec une victoire en trois temps au 3M Open de Minneapolis.

Finau a mélangé cinq birdies avec deux bogeys sur son chemin vers un quatre moins de 67 ans au TPC Twin Cities, qui l’a vu terminer la semaine sur 17 sous et devant les challengers les plus proches Sungjae Im et Emiliano Grillo après une dernière journée extraordinaire.

Piercy semblait se diriger vers la victoire et détenait un avantage de cinq coups au début de son dernier tour, seulement pour enregistrer six bogeys et un triple bogey en route vers un tour final 76 et une quatrième à égalité.

Un Tony Finau ému a dédié sa victoire au 3M Open à sa famille.

“Je jouais très bien, mais chaque fois que je levais les yeux, j’avais l’impression d’avoir perdu quatre ou cinq tirs toute la journée”, a déclaré Finau. “J’ai vraiment fait bouger les choses au milieu de notre back nine et une fois que j’ai pris le contrôle du tournoi, c’était un tout autre état d’esprit pour essayer de conclure l’affaire.

Piercy a commencé avec une avance de quatre coups et est resté en tête en suivant un birdie de 10 pieds au deuxième en perçant un 30 pieds de la frange au sixième par cinq, avec l’Américain toujours quatre sans faute au virage malgré trois putts. le huitième et bogey le neuvième.

Tony Finau a remporté le 3M Open par trois coups avec un dernier tour de quatre sous le par pour remporter sa troisième victoire sur le PGA Tour.

Finau avait réussi un birdie sur deux de ses quatre premiers trous et annulé un bogey au neuvième en roulant à partir de 15 pieds au 11e, ce qui l’a déplacé à moins de deux lorsque Piercy a fait trois putts à partir de 50 pieds sur le même par quatre.

Piercy a réussi un birdie au 12e par-cinq mais a ouvert le tournoi en grand quand il a bogeyé le suivant et triple-bogeyé le 14e par-4, après avoir trouvé l’eau avec sa deuxième tentative depuis un bunker de fairway.

Finau a profité de trois birdies consécutifs à partir du 14e – dont un de 30 pieds au 15e – pour se retrouver soudainement à quatre hors du terrain, tandis que Piercy a lancé trois coups roulés à partir de 20 pieds au 15e mais a fait un birdie à deux putts du frange pour revenir à 14 sous.

Une pause incroyable au 17e a permis à Finau de sauver la normale après que sa balle ait évité de justesse de tirer de la tribune dans l’obstacle, gardant son coussin de quatre coups au par-cinq en dernier, où il a trouvé de l’eau sur le tee mais deux coups roulés pour une victoire bogey.

Tony Finau profite d'un énorme coup de chance sur le 17e par trois alors qu'il fait le par après avoir évité de justesse l'eau

Im a réussi un birdie sur deux de ses trois derniers trous pour terminer deuxième aux côtés de Grillo, qui a réussi un par de niveau 71, tandis que Piercy a trouvé de l’eau sur l’avant-dernier tee pour revenir à 13 sous avec James Hahn et Tom Hoge.

Le duo anglais Danny Willett et Callum Tarren ont terminé la semaine avec une part de septième place aux côtés de Greyson Sigg, Chesson Hadley complétant le top 10 malgré le bogey du par-cinq dernier.

La campagne du PGA Tour se rendra ensuite à Detroit pour le Rocket Mortgage Classic, l’avant-dernier événement de la saison régulière, avec une couverture en direct jeudi à partir de 19 heures sur Sky Sports Golf.