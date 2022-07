PGA Tour: Tony Finau et Taylor Pendrith partagent la tête de Rocket Mortgage Classic | Nouvelles du golf

Tony Finau vise à remporter deux victoires consécutives sur le PGA Tour

Tony Finau a tiré un sept-moins de 65 ans samedi pour égaler Taylor Pendrith à 21-moins de 195 avant le dernier tour Rocket Mortgage Classic.

Vainqueur du 3M Open la semaine dernière au Minnesota, Finau tente de devenir le premier à remporter des tournois consécutifs de saison régulière en trois ans.

Un coup d’avance au début de la ronde, Pendrith a réussi un birdie sur quatre des cinq derniers trous pour un 66. La recrue de l’année, Cameron Young (65), était à quatre coups derrière. Il a égalé le record du Detroit Golf Club avec un 63 vendredi.

Stephan Jaeger était à cinq tirs après un 65 et Patrick Cantlay, n°4 mondial, à six tirs après un 66.

Pendrith était le leader du deuxième tour après avoir établi le record du tournoi de 36 trous à 15-moins de 129. La recrue de 31 ans du PGA Tour du Canada a raté près de quatre mois cette année avec une côte cassée.

Ce duel à Detroit ressemblait à un match play, Pendrith et Finau tirant à tour de rôle et tombant dans des liens et avançant.

Pendrith a ouvert avec un birdie de six pieds pour prendre une avance de deux coups. Finau a tiré en un coup sur le trou suivant, faisant un jeton de 20 pieds du côté vert rugueux pour un birdie.

Taylor Pendrith partage la tête avant le tour final

Pendrith, qui avait sa part d’admirateurs chez lui en Ontario, avait l’air calme alors qu’il cognait du poing avec deux jeunes garçons alors qu’il se dirigeait vers le troisième tee.

Finau a pris la tête avec un putt de 15 pieds au n ° 3, puis Pendrith a retiré son putt de trois pieds pour rater une occasion de rester en tête.

Le coup de départ errant de Pendrith vers la gauche sur le quatrième trou par cinq de 631 verges l’a placé dans le trou n ° 6 du green, le laissant derrière plusieurs tees imposants sur son chemin vers le green. Il a frappé un coup à 104 mètres du trou, une approche à moins de 16 pieds et a fait le putt pour restaurer son avance d’un coup. Il a ensuite pris une avance de deux coups au sixième, réalisant un putt de sept pieds qui s’est enroulé sur le côté droit.

Finau a égalé Pendrith à 18 sous au tournant après avoir réussi des birdies aux trous 7 et 8 tandis que Pendrith a raté un putt d’un pied et a fait bogey au neuvième trou.

Pendrith s’est de nouveau retrouvé derrière un arbre au 13e, le forçant à revenir sur le fairway et menant à un bogey qui l’a laissé tomber dans une égalité de deuxième place avec Young. Finau a pris un coussin à deux coups avec un putt de birdie de huit pieds à 14.

Pendrith, qui a remporté deux fois le PGA Tour Canada, a rebondi après son deuxième bogey avec trois oiselets consécutifs pour revenir dans une égalité avec deux trous à jouer.

Finau a pris les devants au 17 avec un birdie, et Pendrith a égalé à nouveau avec un birdie au 54e trou.

Si Finau peut survivre à la compétition pour gagner dimanche, il sera le premier à remporter deux événements consécutifs de saison régulière depuis Brendon Todd en 2019.