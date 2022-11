PGA Tour: Tony Finau et Alex Noren font partie d’une égalité à quatre pour une avance rapide à l’Open de Houston | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du premier tour de l’Open de Houston au Memorial Park Golf Course

Tony Finau et Alex Noren faisaient partie d’une égalité à quatre pour la première place lorsque le premier tour a été suspendu en raison de l’obscurité au Cadence Bank Houston Open.

Finau a réussi un birdie sur cinq de ses huit derniers trous pour afficher un 65e tour d’ouverture au Memorial Park Golf Course, le laissant sur cinq sous aux côtés de Noren, Aaron Wise et Tyson Alexander.

Alexander était sans bogey pour la journée avec un trou à terminer lorsque le jeu a été appelé à 17h36 CT (23h36 GMT) en raison de la lumière déclinante, l’Américain étant l’un des 13 joueurs qui reviendra vendredi pour terminer ses premiers tours. .

Finau, commençant sur le neuf arrière, était à égalité après 10 trous jusqu’à ce qu’il suive un birdie de 60 pieds à la normale trois secondes en profitant de la normale cinq ensuite.

Le quadruple vainqueur du PGA Tour a ajouté des birdies consécutifs à partir du cinquième, avec un birdie de 35 pieds au neuvième par trois – son dernier trou – clôturant un deuxième neuf 30 et lui donnant une part de la tête. .

“Je connaissais le terrain de golf, c’est un terrain de golf difficile à jouer”, a déclaré Finau. “Vous devez le conduire dans le fairway et votre travail n’est pas terminé, il est difficile d’atteindre les greens. Vous savez, si vous manquez le green, il est difficile de monter et descendre, alors j’étais juste patient avec moi-même.”

Wise a réussi cinq birdies lors de son départ sans tache, dont quatre d’affilée à partir du troisième, tandis que Noren a mélangé sept birdies avec deux bogeys lors de la première journée.

Aaron Wise vise une deuxième victoire sur le PGA Tour et la première depuis 2018

“Je viens d’être dans un endroit bizarre avec mon jeu où je joue évidemment assez bien pour tirer de bons scores, mais il n’y a que quelques coups par tour qui me frustrent”, a déclaré Wise. “Aujourd’hui, c’était sans bogey sur la carte, mais cela ne semblait pas sans stress.”

David Lipsky, Wyndham Clark, Max McGreevy, Keith Mitchell, Mackenzie Hughes et Taylor Pendrith sont tous en retard après le premier tour 66, tandis que Zack Fischer et l’Anglais Ben Taylor sont également à quatre sous avec respectivement un et deux trous restants.

Justin Rose est à deux du début et l’Écossais Martin Laird est à deux du rythme, tandis que Scottie Scheffler – qui peut passer au n ° 1 mondial avec une victoire – a ouvert avec un niveau de 70.

