PGA Tour: Tommy Fleetwood à deux coups de la tête du Hero World Challenge | Viktor Hovland et Collin Morikawa parmi les joueurs à égalité au sommet | Nouvelles du golf

Le Norvégien Viktor Hovland est l’un des quatre joueurs à partager la tête

L’Anglais Tommy Fleetwood est à deux coups de la tête après la première journée du Hero World Challenge du PGA Tour aux Bahamas, avec quatre joueurs, dont Viktor Hovland et Collin Morikawa à égalité en tête.

Après les rondes de 69, Hovland, Morikawa, le Sud-Coréen Joo-Hyung Kim et l’Autrichien Sepp Straka mènent à trois sous, avec l’Américain Sam Burns à un coup derrière.

Fleetwood, avec le duo américain Max Homa et Cameron Young, est à deux coups derrière.

L’Anglais Tommy Fleetwood est à deux coups de la tête du USPGA Tour Hero World Challenge

Straka était chez lui en Alabama pour préparer une grosse semaine de matchs de golf dans son club, le mariage d’un ami et le match de championnat de la SEC, avant que la blessure au pied de Tiger Woods ne signifie que Straka ait changé ses plans.

Le remplaçant de Woods a réussi six birdies à Albany détrempé par la pluie pour un trois sous 69 qui lui donne une part de la tête avec le champion en titre Hovland, Kim et Morikawa.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tiger Woods a félicité Rory McIlroy pour sa position contre LIV Golf et pour avoir soutenu le circuit PGA. Tiger Woods a félicité Rory McIlroy pour sa position contre LIV Golf et pour avoir soutenu le circuit PGA.

Straka a été le premier à participer au pro-am, le temps habituellement occupé par Woods. Il a été jumelé avec Justin Thomas, qui joue généralement le premier tour avec Woods.

“Le jeu de fer n’était pas aussi bon que le sien, mais il a peut-être un peu déteint sur moi”, a déclaré Straka. “Alors oui, c’était bien.”

Sepp Straka, un appel tardif pour Tiger Woods blessé, partage la tête

Hovland a été le seul joueur à atteindre quatre sous à tout moment avant un bogey le 16. Il essaie de rejoindre Woods en tant que seuls joueurs à remporter cet événement de vacances consécutivement.

Hovland reste à nouveau avec Morikawa. Il y a un an, Morikawa avait une avance de cinq coups et avait besoin d’une victoire pour atteindre le n ° 1 mondial lorsqu’il a tiré 76 dans le tour final et Hovland s’est rallié avec un 66 pour gagner.

Continuez à regarder le golf Hero World Challenge tout au long de la semaine, en direct sur Sky Sports Golf et Main Event le vendredi à partir de 18h30, le samedi à partir de 17h30 (Sky Sports Golf) et 18h (Main Event), et le dimanche à partir de 16h (Sky Sport Golf).