PGA Tour: Tom Kim égale le record de Tiger Woods avec une victoire sans bogey à l’Omnium des Shriners pour enfants | Nouvelles du golf

Tom Kim a remporté une victoire de trois coups au Shriners Children’s Open

Tom Kim a profité d’un dernier trou cauchemardesque de Patrick Cantlay pour égaler un record de Tiger Woods sur le PGA Tour avec une victoire au Shriners Children’s Open.

Kim a remporté une victoire de trois coups au TPC Summerlin, devenant ainsi le troisième joueur depuis le début des records sur le PGA Tour à remporter une épreuve en partie par coups de 72 trous sans faire de bogey.

Le succès du Sud-Coréen est son deuxième en quatre départs sur le PGA Tour, après son triomphe au Wyndham Championship en août, sa dernière victoire le voyant devenir le premier joueur depuis Woods à remporter deux titres du PGA Tour avant d’avoir 21 ans.

Kim n’a pas enregistré de bogey toute la semaine sur le chemin de la victoire

“C’est vraiment incroyable”, a déclaré Kim. “Il y a quelques mois, je n’avais aucun statut aux États-Unis et maintenant, j’ai gagné deux fois sur [the PGA] Tourner, avoir cet endroit avec Tiger, c’est un sentiment incroyable pour moi. C’est un honneur et certainement un rêve devenu réalité.

“J’ai travaillé très dur, et mon équipe a travaillé très dur jusqu’à présent, et je suis vraiment très reconnaissant … Je m’amuse à jouer sur le PGA Tour. J’ai cinq ans à Disneyland !”

Kim a joué aux côtés de Patrick Cantlay lors de la dernière journée en Californie

Kim – commençant la journée à égalité en tête – a réussi un birdie le troisième et un trou de 30 pieds au huitième pour le premier des gains consécutifs, tandis que des birdies successifs à partir du 13e ont porté le joueur de 20 ans à 24 sous et deux clair de Cantlay.

Cantlay a répondu avec des birdies consécutifs à partir du 15e et était à égalité en tête en direction du par-quatre dernier, où il a pulvérisé son coup de départ dans le sable et a vu son prochain coup près d’un buisson avancer de quelques centimètres.

L’Américain a été contraint d’effectuer un penalty, puis a trouvé l’eau avec son quatrième tir, réussissant finalement un 35 pieds pour brouiller un triple bogey, alors que Kim a mis deux coups pour clôturer un cinq moins de 66 ans et sécuriser son dernière victoire.

“J’ai eu beaucoup de chance le 18, je ne vais pas mentir”, a déclaré Kim. “Patrick a joué à merveille et ce fut un honneur de se battre avec lui et de l’emporter, je me sens très chanceux.”

Cantlay a terminé deuxième à égalité avec Matthew NeSmith, tandis que Tom Hoge a remporté une part de la quatrième place avec Mito Pereira et SH Kim à moins de 20 ans. L’Anglais Harry Hall a terminé à égalité au 15e rang après une finale de 64, tandis qu’Aaron Rai a chuté à une part de 20e après un niveau de 71.

“Je pensais que si je pouvais le récupérer dans le fairway, j’aurais une chance”, a déclaré Cantlay. “J’ai pensé que cela en valait la peine parce que je ne pensais pas que j’aurais trop de chances de le faire monter et descendre du pinceau là-bas. J’ai bien joué toute la semaine pour la plupart – juste un mauvais swing à la fin.”

Le PGA Tour se déplace ensuite au Japon pour le championnat Zozo, avec une couverture en direct jeudi à partir de 4 heures du matin sur Sky Sports Golf.