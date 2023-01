PGA Tour : Si Woo Kim remporte le Sony Open d’Hawaï avec deux oiselets en retard ; L’Anglais Ben Taylor termine quatrième | Nouvelles du golf

Le Sud-Coréen Si Woo Kim a maintenant remporté quatre fois le PGA Tour, y compris au championnat des joueurs en 2017

Si Woo Kim a réussi un birdie à ses deux derniers trous en route vers une victoire d’un coup sur Hayden Buckley au Sony Open d’Hawaï alors que l’Anglais Ben Taylor a terminé quatrième.

Kim a tiré huit birdies au total lors de son dernier tour – dont cinq sur les neuf premiers – plus deux bogeys alors qu’il terminait son tournoi avec un six-moins de 64 et terminait à 18 sous le par.

Le Sud-Coréen a raté le green avec son coup de départ au 17e par trois, mais a ensuite réussi à intervenir à partir de 28 pieds pour ce qui s’est avéré un birdie crucial.

Ce tir a déplacé Kim au niveau 17 sous avec Buckley et il a procédé à un birdie le 18e par cinq pour gagner par un avec Buckley incapable de capter un tir et de forcer un barrage.

Tour de golf PGA en direct Vivre de

La victoire était la quatrième de Kim sur le PGA Tour et sa première depuis janvier 2021 lorsqu’il a battu Patrick Cantlay d’un coup pour remporter l’American Express.

Buckley était l’homme qui a terminé un coup derrière Kim à cette occasion avec l’Américain – qui a commencé sa manche avec trois coups d’avance sur le Coréen – en tirant un score de deux sous 68 avec quatre birdies mélangés à deux bogeys.

L’Anglais Taylor a terminé quatre coups derrière Kim avec le joueur né à Epsom qui a réussi un 69e tour final qui comprenait des birdies à neuf et 18 et un tir abandonné au 14e.

L’Anglais Ben Taylor a terminé quatrième au Sony Open d’Hawaï

Chris Kirk a terminé troisième avec 15 sous la normale, tandis qu’Andrew Putnam et David Lipsky ont rejoint Taylor en partageant la quatrième place avec 14 sous.

Kim : Ça ne peut pas aller mieux que ça – Ce qu’ils ont dit

Si Woo Kim : “C’est comme la première fois, gagner ma première épreuve… ça ne peut pas être mieux que ça. C’est vraiment excitant et il reste une grande partie de la saison. J’essaie d’avoir plus de confiance et j’espère plus de victoires. “

Hayden Buckley, le leader des 54 prises : “J’ai l’impression d’avoir eu le contrôle du tournoi à peu près tout le long, mais juste un échec tardif sur 15 de trois ou quatre pieds m’a vraiment fait mal.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“J’ai rebondi avec un birdie [at 16] et me suis donné une chance. Dans l’ensemble, j’ai été impressionné par ce que j’ai fait, et je pense que je me souviendrai de cette journée et cela me rendra meilleur.”

Regardez plus d’action sur le PGA Tour avec The American Express, en direct sur Sky Sports Golf à partir de 16h30 jeudi.