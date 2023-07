PGA Tour : Sepp Straka renforce les espoirs de qualification pour la Ryder Cup avec une victoire en deux coups au John Deere Classic | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la dernière manche de la John Deere Classic du PGA Tour au TPC Deere Run dans l’Illinois

Faits saillants de la dernière manche de la John Deere Classic du PGA Tour au TPC Deere Run dans l’Illinois

Sepp Straka a raté l’histoire du PGA Tour mais a renforcé ses espoirs à la Ryder Cup après avoir remporté une victoire impressionnante au John Deere Classic dans l’Illinois.

L’Autrichien est entré dans le tour final à quatre coups du rythme, mais a pris le départ de rêve au TPC Deere Run quand il a réussi un birdie le premier et roulé dans un aigle de 20 pieds au par-cinq ensuite, puis a fait trois birdies dans un quatre trous étirer à partir du quatrième.

Straka a percé de 40 pieds au neuvième pour atteindre le virage en 28 et a ajouté quatre birdies consécutifs du 11 pour le déplacer 11 sous, le laissant devoir jouer les quatre derniers trous en deux sous pour égaler le tour record de Jim Furyk en 58. ‘ lors du championnat des voyageurs 2016.

Sepp Straka était en dehors du top 10 du classement avant la dernière journée

Le joueur de 30 ans a affiché des pars de deux putts sur ses deux prochains trous et n’a pas profité du 17e par cinq, ratant son effort de birdie à l’intérieur de 10 pieds, le laissant exiger un birdie au dernier trou pour fermer un 59 et après le premier tour des moins de 60 ans sur le PGA Tour depuis 2020.

Straka a tiré son approche dans l’eau à gauche du green et a accumulé un double bogey de clôture, le voyant se contenter d’un neuf sous 62, bien que son total de 21 sous ait été suffisant pour une victoire en deux coups sur Brendon Todd et Alex Smalley. .

La victoire de Straka est son deuxième titre sur le PGA Tour, après la Honda Classic 2022

« Le 59 n’était vraiment pas dans ma tête », a admis Straka après sa victoire. « Je savais que j’avais une chance, mais dans cette situation, la seule chose qui compte, c’est d’essayer de gagner le tournoi de golf.

« Ce n’était pas un bon coup [on 18]. J’essayais vraiment d’aller au milieu du green, je l’ai tiré tôt et le vent l’a traîné vers l’eau. C’était malheureux mais le premier mauvais coup que j’ai frappé toute la journée, donc je vais me donner un peu de mou. »

DP World Tour Golf en direct Vivre de

Un birdie le 14 a amené Todd à un coup de la tête, seulement pour que l’Américain réussisse trois putts le 16 et échoue à faire un birdie le 17 par cinq, tandis que Smalley a cardé un quatre sous 67 pour rejoindre son compatriote à égalité. -deuxième sur 19 sous.

La recrue suédoise Ludvig Aberg a affiché le meilleur résultat de sa carrière sur le PGA Tour jusqu’à présent après avoir remporté une part de quatrième avec Adam Schenk, après avoir affiché un huit sous 63 le dernier jour qui contenait un aigle et six birdies.

Ludvig Aberg n’est devenu professionnel qu’en début de saison

« J’avais l’impression d’avoir plutôt bien joué ces deux dernières semaines, mais je n’ai pas vraiment réussi quatre tours ensemble, mais heureusement, j’ai pu bien finir [on Sunday] et a fini par être un bon tournoi », a déclaré Aberg.

Cameron Young, qui menait après deux tours, est allé 71-68 le week-end et a terminé dans une large égalité pour la sixième place à 16 sous qui comprenait également le champion 2022 JT Poston.

Le PGA Tour a deux événements co-sanctionnés avec le DP World Tour cette semaine, tous deux en direct sur Sky Sports. La couverture de groupe du Genesis Scottish Open commence jeudi à 8h, avant une couverture complète à partir de 12h30, tandis que le championnat Barbasol dans le Kentucky est en direct à partir de 21h sur Sky Sports Golf.