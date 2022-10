PGA Tour: Rory McIlroy «fier» du retour «sauvage» au n ° 1 mondial après une défense réussie du titre de la CJ Cup | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy révèle ce que cela fait de revenir au numéro 1 mondial après avoir conservé le titre de la CJ Cup.

Rory McIlroy a admis que son retour au sommet du classement mondial était venu plus rapidement que prévu après avoir obtenu la place de n ° 1 mondial avec une défense de titre réussie à la CJ Cup.

McIlroy a enregistré une 23e victoire sur le PGA Tour et la troisième de l’année avec une victoire en un coup sur Kurt Kitayama au Congaree Golf Club, le Nord-Irlandais affichant un quatre sous 67 malgré la fin de son dernier tour avec des bogeys consécutifs.

Le succès du quadruple champion majeur fait suite à sa victoire à l’Omnium canadien RBC en juin et à une troisième victoire historique de la FedExCup au Tour Championship en août, le dernier titre de McIlroy le voyant également dépasser Scottie Scheffler pour devenir le numéro 1 mondial pour la neuvième fois.

Faits saillants de la quatrième journée de la CJ Cup en Caroline du Sud, où Rory McIlroy a conservé le titre et est revenu au numéro 1 mondial.

“Si quelqu’un m’avait dit le vendredi soir du Valero Texas Open [in April] quand j’ai raté la coupe que je serais numéro 1 mondial en octobre, je leur aurais demandé ce qu’ils fumaient parce que je ne les aurais pas crus”, a admis McIlroy après sa victoire.

“Ouais, ça vient d’être six mois fous. J’ai compris quelques trucs avec mon jeu et je viens de faire une très bonne course.

“Tout semble s’être mis en place pour moi et aujourd’hui n’était que la continuation de ce que je ressentais comme si j’avais joué ces derniers mois. Maintenant, il s’agit d’aller de l’avant et d’essayer de continuer.

McIlroy a mélangé sept birdies avec trois bogeys le dernier jour pour terminer la semaine sur 17 sous

“C’est incroyable. C’est beaucoup à traiter en ce moment avec tout, mais je suis vraiment fier de moi avec la façon dont j’ai géré cette semaine en sachant ce qui était en jeu et vraiment comment j’ai joué ces derniers mois.”

Le retour de McIlroy au numéro 1 mondial pour la première fois depuis 2020 clôt une année exceptionnelle où il a également terminé parmi les huit premiers dans les quatre tournois majeurs, le joueur de 33 ans étant fier de ses progrès au cours des 12 derniers mois.

Rory McIlroy est tombé aussi bas que le n ° 16 mondial l’été dernier et est resté en dehors du top 10 mondial jusqu’à sa victoire en Coupe CJ 2021

“Ce tournoi de l’année dernière a été le début pour moi d’essayer de me reconstruire jusqu’à ce point”, a ajouté McIlroy, qui était numéro 14 mondial lorsqu’il a remporté la CJ Cup en 2021. “J’ai eu une Ryder Cup vraiment difficile, j’ai Je pense que je n’étais pas dans le top 10 mondial et ce n’est pas une position à laquelle je suis habitué.

“Je pense que juste la remontée régulière au sommet du golf mondial et ce qu’il faut, ce n’est pas seulement moi, c’est tout le monde qui fait partie de mon équipe. Ce n’est pas un effort en solo.

“Juste en pensant à ces 12 derniers mois, il y a beaucoup de gens qui méritent beaucoup d’applaudissements et je suis celui qui s’assied ici et les prend, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses que les gens ne Je ne sais pas.

“Toutes ces choses combinées sont tout aussi importantes que ce que je fais pour essayer d’obtenir ces victoires. C’est un effort d’équipe et je pense que chaque fois que j’y pense, c’est ce qui me rend un peu étouffé et émotif parce que c’est vraiment cool être dans ce voyage avec d’autres personnes avec qui vous voulez être dans le voyage.”

La Coupe CJ est le deuxième titre que McIlroy a défendu cette année, ayant également remporté des éditions consécutives de l’Omnium canadien RBC.

La victoire le voit également devenir le premier champion en titre de la FedExCup depuis Tiger Woods en 2008 à commencer sa saison sur le PGA Tour avec une victoire, donnant à McIlroy beaucoup de confiance pour le reste de l’année.

“Les trois victoires que j’ai eues doivent aller là-bas et les gagner, n’est-ce pas?” McIlroy a expliqué. “J’ai tiré 62 pour gagner au Canada, j’ai tiré 66 au Tour Championship, puis je suis sorti avec une avance aujourd’hui et j’ai tiré quatre sous pour gagner.

“Je pense que cela a été la chose la plus satisfaisante. Je me suis mis en position toutes ces trois fois et je suis allé là-bas et j’ai fait le travail et j’ai fait ce dont j’avais besoin. Ce sont de grands progrès et de grands pas dans la bonne direction. “