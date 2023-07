PGA Tour: Rickie Fowler une devant Adam Hadwin avant la dernière journée du Rocket Mortgage Classic | Nouvelles du golf

Rickie Fowler a une autre occasion de mettre fin à sa longue course sans victoire sur le PGA Tour

Rickie Fowler a produit une finition spectaculaire pour prendre une avance d’un coup dans la dernière manche du Rocket Mortgage Classic du PGA Tour à Detroit.

Fowler – à la poursuite de sa première victoire sur le PGA Tour depuis 2019 – a réussi un birdie sur cinq de ses six derniers trous pour afficher un huit sous 64 au Detroit Golf Club et passer à 20 sous, un coup d’avance sur le Canadien Adam Hadwin.

L’Américain a roulé dans un 20 pieds au deuxième et a profité des deux par-cinq sur le premier neuf, le voyant tourner en 33, puis a annulé un entraînement capricieux et un bogey au dixième en captant un tir au par- trois ensuite.

Rickie Fowler a terminé parmi les 20 premiers lors de neuf de ses 10 derniers départs sur le PGA Tour

Fowler a fait trois birdies consécutifs à partir du 13e et a fait un gain de deux putts au par-5 17e, puis a tiré son approche au par-quatre en dernier à moins de trois du drapeau et a mis en place un birdie à courte portée.

« Je vais encore devoir jouer au golf solide demain parce qu’il y a beaucoup de gars juste derrière moi », a déclaré Fowler. « Ce n’est pas comme si j’avais une avance de huit coups ou quelque chose comme ça où je pouvais simplement aller en croisière.

« Comme je l’ai mentionné aux États-Unis. Open, au cours de ces dernières années, je n’ai pas peur d’échouer. J’ai fait face à beaucoup de cela et à beaucoup de mauvais golf. Alors continuez à faire confiance aux pensées de swing et allez-y. à notre plan de match et allez jouer au golf. »

Hadwin a égalé le record du parcours en cardant un aigle et sept birdies dans un 63 sans bogey, tandis que son compatriote co-leader à mi-chemin Taylor Pendrith a glissé deux coups en troisième après avoir signé son cinq moins de 67 avec un bogey.

Adam Hadwin jouera aux côtés de Rickie Fowler dans le groupe final dimanche

L’Anglais Aaron Rai est à trois coups derrière une part de quatrième, tandis que le double champion majeur Collin Morikawa est l’un des cinq joueurs à égalité en sixième position avec 16 sous et quatre de retour avant la dernière journée.

La menace d’orages a fait avancer les heures de départ pour le tour final, avec des joueurs sortant en trio dimanche et un départ à deux départs en cours. Le départ du groupe final est désormais prévu à 8h55 heure locale (13h55 BST).

