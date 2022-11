PGA Tour: Patrick Rodgers et Ben Martin partagent la tête avant la dernière manche du RSM Classic en Géorgie | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième tour du RSM Classic du Sea Island Golf Club en Géorgie, aux États-Unis

Faits saillants du troisième tour du RSM Classic du Sea Island Golf Club en Géorgie, aux États-Unis

Patrick Rodgers a cardé un six-moins de 64 ans et Ben Martin un cinq-moins de 65 ans samedi pour les voir partager la tête après trois manches de la RSM Classic du PGA Tour.

Le duo est assis à 14 sous, un coup devant Sahith Theegala, Andrew Putnam et le Canadien Adam Svensson avant la ronde finale au Sea Island Golf Club en Géorgie.

Le 62 de Svensson a été le plus bas score de la journée, tandis que Theegala a tiré 68 et Putnam 69. Sept golfeurs sont à égalité au sixième rang à 12 sous, à deux coups de la tête. Le 64 de Brian Harman était le meilleur score de ce groupe.

Taylor Montgomery et le Canadien Taylor Pendrith ont tiré 65, tandis que les autres assis dans ce groupe à 12 sous sont Alex Smalley (67), Kevin Streelman (68), Beau Hossler (69) et Harry Higgs (70).

Rodgers a réussi sept birdies et un bogey samedi et vise une première victoire en carrière sur le PGA Tour dimanche. Il a drainé quatre birdies consécutifs sur les trous 13 à 16 pour souligner sa solide ronde.

Patrick Rodgers est à égalité en tête avant la dernière manche de la RSM Classic

“J’ai eu la chance de faire une belle course là-bas sur le neuf de retour, et aujourd’hui, c’est une question de positionnement et j’ai juste là une chance demain, ce qui est une opportunité vraiment amusante”, a déclaré Rodgers.

Rodgers, qui participe à son 226e tournoi, a été finaliste à trois reprises, y compris lors de ce tournoi en 2018 lorsqu’il a perdu contre Charles Howell III au deuxième trou des séries éliminatoires.

“Il y a environ un an, je me suis battu pour récupérer ma carte”, a déclaré Rodgers. “Ce fut une expérience humiliante, mais j’avais l’impression qu’il y a un an, j’avais organisé un beau (tournoi) ici et je me sentais beaucoup plus ancré dans qui j’étais en tant que joueur du PGA Tour.

“Je me sens incroyablement installé. Honnêtement, je me sens un peu comme un vétéran ici à ce stade … Je vais essayer de m’appuyer là-dessus demain. J’ai hâte d’avoir cette chance.”

Martin a eu une chance d’être le seul leader, mais son seul bogey de la journée est survenu le 18e par quatre lorsqu’il a raté un court putt par. Il a réussi six oiselets dans sa ronde.

“Je pense que j’ai fait du bon travail en restant dans l’instant et en exécutant les coups que je voulais frapper”, a déclaré Martin.

Martin a une victoire en carrière dans la PGA en 155 départs – la victoire à l’Omnium Shriners pour enfants en 2014. Sa carrière a été interrompue par des blessures au dos et à la hanche car il a raté la majeure partie de 2018 et n’a joué qu’une seule fois en 2019.

Regardez la dernière manche du RSM Classic dimanche à partir de 18h, en direct sur Sky Sports Mix, avec la première heure également en direct sur Sky Sports Golf.