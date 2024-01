PGA Tour obtient un investissement de Strategic Sports Group au milieu des pourparlers LIV

L’accord intervient alors que l’organisation tente de tracer son avenir face à la concurrence du nouveau venu LIV Golf et à un projet de fusion avec la ligue financée par l’Arabie Saoudite. Le Tour a confirmé les progrès de ses négociations en cours avec le PIF sur un potentiel futur investissement et de ses discussions avec le DP World Tour.

“Aujourd’hui marque un moment important pour le PGA Tour et les fans de golf du monde entier”, a déclaré le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan.

L’accord a reçu le soutien unanime des directeurs des joueurs du PGA Tour.

Dans le cadre du nouvel accord avec Strategic Sports Group, le Tour a déclaré que près de 200 joueurs auront la possibilité de recevoir une participation au capital du Tour, a indiqué la ligue. Celles-ci seraient attribuées sous forme de subventions, acquises au fil du temps – et seraient basées sur leurs réalisations professionnelles et leur participation et services futurs au sein du Tour.

“En faisant des membres du PGA Tour les propriétaires de leur ligue, nous renforçons l’investissement collectif de nos joueurs dans le succès du PGA Tour”, a déclaré Monahan.

Strategic Sports Group est dirigé par John Henry de Fenway Sports Group. Il comprend une variété d’investisseurs, de sociétés de capital-investissement et de propriétaires de sports, notamment Arthur Blank, propriétaire des Atlanta Falcons, Steve Cohen, propriétaire des New York Mets, Tom Ricketts, président des Chicago Cubs, et Wyc Grousbeck, propriétaire des Boston Celtics.

“Notre enthousiasme pour cette nouvelle entreprise vient d’un très profond respect pour ce jeu remarquable et d’une ferme conviction dans le potentiel de croissance expansif du PGA Tour”, a déclaré John Henry, propriétaire principal de Fenway Sports Group et directeur du Strategic Sports Group.

Monahan et Henry ont organisé un appel réservé aux joueurs pour partager la nouvelle avec les membres mercredi matin.

Cet investissement intervient à un moment charnière pour le golf professionnel. La rivalité tumultueuse entre le PGA Tour et le LIV Golf, soutenu par le Fonds d’investissement public saoudien, a divisé les joueurs, et une fusion pourrait radicalement changer le sport.

L’accord PGA Tour-LIV a été annoncé pour la première fois en juin, lorsque le commissaire Jay Monahan et le gouverneur du Fonds d’investissement public saoudien Yasir Al-Rumayyan ont annoncé la nouvelle sur CNBC. Cela a été une surprise pour beaucoup, car les deux ligues concurrentes étaient alors engagées dans une âpre querelle juridique.

Les critiques ont affirmé que l’accord était un moyen pour l’Arabie saoudite d’acquérir une influence aux États-Unis grâce à des investissements dans le sport. Le prince héritier saoudien Muhammad bin Salman contrôle le PIF.

LIV Golf, lancée en 2022, s’est formée comme une ligue rivale du Tour. En offrant des prix lucratifs et des primes de signature, la tournée saoudienne a réussi à attirer les meilleurs joueurs comme Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brook Koepka et John Rahm.

La date limite du golf PGA Tour-LIV était initialement fixée au 31 décembre. Monahan avait précédemment déclaré aux joueurs que les organisations prolongeaient la date limite en fonction des progrès qu’ils avaient réalisés jusqu’à présent. Une décision formelle sur la combinaison devrait avoir lieu avant le tournoi des Masters en avril.

L’accord est soumis à l’approbation du ministère de la Justice et des autorités réglementaires.