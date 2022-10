PGA Tour : Mito Pereira détient la tête à mi-chemin au Shriners Children’s Open de Las Vegas | Nouvelles du golf

Mito Pereira détient une avance d’un coup au Shriners Children’s Open

Miro Pereira prend une avance d’un coup dans le week-end au Shriners Children’s Open du PGA Tour, alors que plusieurs de ses coéquipiers de la Coupe des Présidents ont également impressionné à Las Vegas.

Le Chilien, qui faisait son premier départ depuis sa participation à la défaite 17,5-12,5 de l’équipe internationale contre les États-Unis à Quail Hollow, a inscrit un 63 au deuxième tour au TPC Summerlin pour se hisser en tête du classement devant Robby Shelton.

Le duo coréen Tom Kim et Si Woo Kim – tous deux faisant également partie de l’équipe internationale le mois dernier – partagent la troisième place avec l’Américain Maverick McNealy, tandis que l’Australien Cam Davis est à moins de trois de la tête et à égalité sixième avec neuf sous.

Cam Davis (à gauche) jouait aux côtés de son coéquipier de la Coupe des Présidents Christiaan Bezuidenhout, qui est à cinq de la mi-course.

“J’ai eu une très bonne ronde dans l’ensemble”, a déclaré Pereira, qui détient une avance de 36 trous pour la première fois sur le PGA Tour. “J’ai bien frappé le driver, les fers sont vraiment bons. Je pense que j’ai réussi trois ou quatre coups à l’intérieur de trois pieds aujourd’hui. Solide sur mon putter. Mon putter était plutôt bon aujourd’hui. Dans l’ensemble, vraiment bon et heureux de la façon dont j’ai joué.”

Pereira – commençant sur le neuf de retour – a suivi un birdie au 13e par cinq avec des gains consécutifs du 15e, avant de décrocher un tir au 18e pour le premier des trois birdies consécutifs autour du tournant.

Pereira vise une première victoire sur le PGA Tour

D’autres birdies aux quatrième et sixième ont amené le numéro 49 mondial à huit sous pour le tour, Pereira annulant ensuite un bogey à trois putts de 20 pieds au sixième pour birdie son dernier trou de la journée.

Shelton a réussi huit birdies dans un départ sans bogey pour s’emparer de la deuxième place en solo sur 11 sous, tandis que Si Woo Kim est à moins de deux de la tête malgré un triple bogey au 12e par quatre lors d’un deuxième tour 68.

Davis a joué une séquence de cinq trous en six sous en route vers un cinq sous 66, le portant à neuf sous avec Chad Ramey et Kevin Streelman, tandis que les favoris d’avant-tournoi Patrick Cantlay et Max Homa sont dans le groupe quatre arrière qui a également contient Adam Hadwin du Canada.

L’Écossais Martin Laird est cinq de retour en 17e à égalité aux côtés du champion en titre Sungjae Im, tandis que l’Anglais Harry Hall est un autre tir en arrière et les compatriotes Matt Wallace et Aaron Rai se dirigent vers le week-end avec cinq sous.

