PGA Tour-LIV Golf Tie-Up sous le scanner du panel du Sénat américain sur l’implication saoudienne

Le fonds souverain de l’Arabie saoudite a accepté d’investir plus d’un milliard de dollars dans une nouvelle entité commerciale contrôlée par le PGA Tour, et Greg Norman sera évincé en tant que PDG de LIV Golf si l’accord commercial entre les Saoudiens et le tour est finalisé, un l’exécutif de la tournée a déclaré au Congrès mardi.

L’accord entre le Fonds d’investissement public saoudien, le principal bailleur de fonds de LIV Golf, et le PGA Tour a choqué le monde du golf lorsqu’il a été annoncé le mois dernier et a conduit à des enquêtes par le Sous-comité permanent d’enquêtes, qui a convoqué des responsables du tour au Capitole pour témoigner. sous serment, et le ministère de la Justice, qui étudie les violations potentielles des lois antitrust.

Parmi les conclusions du sous-comité, les représentants de la tournée et les Saoudiens ont discuté de donner à Tiger Woods et Rory McIlroy leurs propres équipes de golf LIV, une proposition qui n’a apparemment jamais atteint aucun des deux joueurs. Rien n’indiquait lors de l’audience de mardi que le Congrès empêcherait la tournée d’entrer en affaires avec les Saoudiens.

Le président du sous-comité, le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., a déclaré qu’il était troublé par les implications géopolitiques de l’investissement saoudien dans les sports américains et les efforts du prince héritier Mohammed bin Salman, le dirigeant saoudien, pour blanchir les violations des droits de l’homme du royaume. Cependant, les républicains du comité étaient plus favorables au PGA Tour et à la menace existentielle à laquelle il était confronté de la part du PIF, qui contrôle 600 milliards de dollars d’actifs, soit environ 500 fois la valeur du tour.

« Nous sommes ici parce que nous sommes préoccupés par ce que cela signifie pour un gouvernement autoritaire d’utiliser sa richesse pour capturer une institution américaine », a déclaré Blumenthal.

Le PGA Tour et les Saoudiens ont annoncé le 6 juin qu’ils avaient accepté d’abandonner toutes les poursuites les uns contre les autres et de combiner leurs intérêts commerciaux dans une nouvelle société à but lucratif tout en maintenant le statut à but non lucratif de la tournée. Interrogé par Blumenthal sur le montant d’argent que les Saoudiens ont engagé dans la nouvelle entreprise, Ron Price, directeur de l’exploitation du PGA Tour, a déclaré que le montant était « au nord de 1 milliard de dollars ».

Blumenthal a pressé à plusieurs reprises Price et Jimmy Dunne, membre du conseil d’administration de la PGA Tour et négociateur clé de l’accord saoudien, sur les raisons pour lesquelles la tournée n’a pas cherché d’autres sources de financement pour concurrencer le PIF. Price et Dunne ont déclaré que se lancer en affaires avec des investisseurs extérieurs n’empêcherait pas LIV Golf et le PIF de continuer à rivaliser avec le circuit et à utiliser ses vastes ressources pour recruter les meilleurs joueurs.

« Toute ma préoccupation ici est de mettre cette période de division derrière nous, et pour le bien des joueurs, des fans, des sponsors et des organisations caritatives, unissez à nouveau le jeu de golf », a déclaré Dunne, un banquier d’investissement new-yorkais qui est bien connecté avec le sport. dirigeants.

Les critiques de l’investissement saoudien dans le golf ont souligné le piètre bilan du royaume en matière de droits de l’homme et le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, dont les services de renseignement américains ont conclu qu’il était probablement approuvé par le prince héritier, une allégation qu’il nie. Le PIF a acheté sa place dans d’autres sports, notamment le football – il possède Newcastle United de la Premier League anglaise – et les courses de Formule 1.

« Il y a quelque chose qui pue dans ce chemin sur lequel vous êtes en ce moment parce que c’est une reddition, et tout est question d’argent, et c’est la raison du contrecoup que vous voyez, M. Price », Blumenthal a dit. « La participation au capital que les Saoudiens auront… leur donne une domination financière. Ils contrôlent les cordons de la bourse.

Mais le sénateur Rand Paul, R-Ky., un critique sévère du régime saoudien, a déclaré que le Congrès ne devrait pas interférer avec une entreprise privée faisant des affaires avec les Saoudiens. Il a plutôt proposé que les États-Unis réduisent les ventes d’armes à l’Arabie saoudite. Et le membre éminent du comité, le sénateur Ron Johnson, R-Wis., a suggéré que l’implication saoudienne dans le sport pourrait finalement améliorer les droits de l’homme dans le royaume.

« Si l’implication du royaume dans le golf et d’autres sports l’aide à se moderniser ou à offrir des droits aux femmes, ne serait-ce pas une bonne chose ? dit Johnson.

Blumenthal a pressé Dunne et Price de promettre que les joueurs du PGA Tour seraient libres de critiquer le régime saoudien si l’accord était conclu. Tous deux ont déclaré qu’ils ne recommanderaient pas au conseil d’administration de la tournée d’approuver un accord incluant de telles restrictions à la parole.

Avant l’audience, le sous-comité a publié des documents détaillant les négociations secrètes et hâtives qui ont conduit à l’accord-cadre du mois dernier. Dunne a admis que la tournée avait bâclé l’annonce de l’accord, ce qui a conduit beaucoup à conclure à tort que la tournée et LIV Golf avaient achevé une fusion.

« Le déploiement était très trompeur et inexact, ce qui est la faute de tout le monde. Il n’y a pas de fusion », a déclaré Dunne. « Il y a simplement un accord pour essayer de parvenir à un accord au lieu d’un procès. »

Les documents publiés par le sous-comité détaillent les rôles des personnes du côté saoudien des négociations, notamment Amanda Staveley, une banquière d’affaires britannique qui a aidé à négocier l’accord de Newcastle et siège maintenant au conseil d’administration de l’équipe, et Roger Devlin, un homme d’affaires britannique.

Devlin a été le premier à approcher Dunne de la perspective d’un accord entre la tournée et LIV, selon les documents, bien que Dunne ait déclaré mardi qu’il n’avait jamais rencontré Devlin en personne et avait contacté Yasir Al-Rumayyan, le gouverneur du PIF, sur son posséder. Dunne a initialement contacté Al-Rumayyan via WhatsApp, selon les documents.

« Mon attitude était que toutes les personnes autres que le gars avec l’argent, nous ne devrions pas parler », a déclaré Dunne.

Une note de la firme de Staveley intitulée « Le meilleur des deux mondes » comprend la proposition que Woods et McIlroy prennent possession des équipes LIV et que chacun d’eux joue dans 10 événements LIV par an. Rien n’indique dans les documents que Woods ou McIlroy, qui sont tous deux restés fidèles au PGA Tour, aient jamais été informés de l’idée.

Parmi les autres propositions incluses dans le mémo figurent un événement par équipe mixte de style LIV avec des qualifications en Arabie saoudite et se terminant à Dubaï; attribuer des points de classement mondial aux événements LIV, y compris rétroactivement ; et le parrainage PIF de deux événements élevés du PGA Tour, dont un en Arabie saoudite.

Aucune de ces propositions n’a été incluse dans l’accord-cadre signé par Al-Rumayyan et le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan. Le PGA Tour a envoyé une lettre aux joueurs après l’audience de mardi disant que le PIF avait fait « une série de suggestions » qui « ont été immédiatement rejetées ».

Les parties ont également négocié mais n’ont pas signé d’accord parallèle qui appelait à l’éviction de Norman en tant que PDG de LIV. Interrogé par Blumenthal pour savoir si Norman était sans emploi, Price a déclaré que si la tournée et le PIF concluaient leur accord commercial, la tournée contrôlerait LIV et le travail de Norman serait supprimé.

« Nous n’aurions plus besoin de ce type de poste », a déclaré Price.

Norman reste dans le rôle de PDG, bien qu’il ait été largement mis à l’écart en tant que visage public de LIV depuis l’annonce de l’accord. Il a été invité à témoigner mardi avec Al-Rumayyan ; les deux ont refusé. Monahan n’a pas non plus témoigné parce qu’il se remet d’une situation médicale non précisée qui l’a empêché de travailler pendant un mois; il a dit qu’il prévoyait de revenir la semaine prochaine.

