PGA Tour : l’Irlandais Seamus Power célèbre sa victoire décisive après les barrages du championnat de Barbasol | Actualités golfiques

Seamus Power a profité de son premier titre sur le PGA Tour dans le Kentucky

L’Irlandais Seamus Power a obtenu son premier titre sur le PGA Tour avec une victoire spectaculaire en barrages au championnat de Barbasol.

Le joueur de 34 ans a obtenu un brevet de cinq sous 67 au Keene Trace Golf Club dans le Kentucky pour terminer à 21 sous aux côtés du leader du jour JT Poston, qui a gaspillé un avantage de trois coups sur ses quatre derniers trous.

Poston a frappé son coup de départ hors des limites de quelques centimètres sur son chemin vers un double bogey au 15e et a enregistré un bogey de trois putts au par trois suivant, l’Américain affichant alors des pars de deux putts sur sa finale. deux trous pour clore un 70e tour final et prolonger le concours.

Le golf est un jeu de pouces. Le drive du leader JT Poston au 15e trou atterrit hors limites par la plus petite des marges. Il mène par 1 après avoir fait un double bogey sur le trou. pic.twitter.com/DLwuF2es5b – TOUR PGA (@PGATOUR) 18 juillet 2021

La puissance est venue du green pour égaler le birdie de Poston au premier trou supplémentaire et a échangé des normales sur les quatre trous suivants, avec une normale suffisante pour remporter la victoire sur le sixième trou des séries éliminatoires lorsque Poston a trouvé l’eau du tee.

Power a maintenant terminé parmi les 20 premiers lors de ses six derniers départs sur le PGA Tour

« Je dois probablement prendre trois jours pour trouver des buts », a déclaré Power après sa victoire. « Il y a probablement deux mois, juste pour participer aux play-offs (FedExCup), j’aurais été absolument aux anges.

« Ce fut une journée incroyable. J’ai commencé en sachant que j’allais en avoir besoin d’une basse. Pour être honnête, je ne pensais pas que cinq sous seraient assez bas, mais j’ai pu en prendre une sur la dernière, me faufiler dans un play-off et a finalement réussi à s’en sortir. »

Power est désormais susceptible de figurer dans les play-offs de fin de saison de la FedExCup

La victoire élève Power à un sommet en carrière de 113e dans le dernier classement mondial et le déplace à la 69e place du classement FedExCup, cette victoire lui méritant également une exemption de deux ans sur le PGA Tour ainsi que des invitations au PGA Championship, The Players et le Tournoi des Champions.

Sam Ryder et Anirban Lahiri ont terminé troisièmes à égalité après avoir tous deux obtenu des brevets de 65 lors de la dernière journée, tandis que James Hahn – qui a raté de peu le tir d’un « 59 round » au deuxième round – faisait partie du groupe de six joueurs en cinquième ex aequo.

L’Anglais Ben Taylor a décroché une part de 20e après un 69e tour final, tandis que son compatriote Tom Lewis est passé à égalité 40e le dernier jour grâce à un total de sept moins de 65 ans.