PGA Tour : Lexi Thompson participera à l’Omnium Shriners pour enfants | Actualités golfiques

Lexi Thompson est sur le point de devenir la septième femme à participer au circuit de la PGA après avoir accepté l’exemption d’un sponsor pour participer au Shriners Children’s Open de la semaine prochaine.

Brittany Lincicome, Michelle Wie West, Suzy Whaley, Annika Sorenstam, Shirley Spork et Babe Didrikson Zaharias sont les précédentes femmes à avoir participé à un événement de la tournée masculine phare.

Thompson, 28 ans, qui a gagné 11 fois sur le circuit équivalent féminin et fait partie des frappeurs les plus longs avec une moyenne de 270 mètres du tee cette saison, rejoindra le club lorsqu’elle prendra le départ de l’événement à Las Vegas du 12 au 15 octobre. .

J’espère que ma capacité à jouer avec les hommes la semaine prochaine à l’Omnium Shriners pour enfants enverra un message formidable aux jeunes femmes : vous pouvez poursuivre votre rêve, peu importe la difficulté. Lexi Thompson

« Le soutien apporté par Shriners pour enfants aux enfants présentant des difficultés médicales pédiatriques spécialisées depuis plus de 100 ans est inspirant et, comme nous le savons tous, ces conditions ne font aucune discrimination », a déclaré Thompson.

« J’espère que ma capacité à jouer avec les hommes la semaine prochaine à l’Omnium Shriners pour enfants enverra un message formidable aux jeunes femmes : vous pouvez poursuivre votre rêve, peu importe à quel point c’est difficile.

« J’ai hâte de venir à Las Vegas et je suis reconnaissant envers les Hôpitaux Shriners pour enfants de m’avoir donné l’occasion de passer la semaine aux côtés de ces enfants inspirants.

Thompson a la forme d’être une pionnière en tant que plus jeune femme à se qualifier pour l’US Women’s Open en 2007, à seulement 12 ans.

Elle détient également le record de la plus jeune championne de la LPGA, âgée de 16 ans, sept mois et huit jours, après avoir remporté la Navistar LPGA Classic 2011.

« Nous sommes ravis d’accueillir Lexi au tournoi 2023 », a déclaré Patrick Lindsey, directeur général de l’Omnium Shriners pour enfants.

« Nous sommes impatients d’avoir Lexi sur le parcours et de continuer à briser les barrières. »

