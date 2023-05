PGA Tour: la recrue de Cornouailles Harry Hall prend la tête de trois coups à mi-chemin au Charles Schwab Challenge | Nouvelles du golf

Harry Hall a pris une avance de trois coups à mi-chemin dans le Charles Schwab Challenge

La recrue Harry Hall a tiré quatre birdies consécutifs dans le virage alors qu’il prenait une avance de trois coups à mi-chemin dans le Charles Schwab Challenge.

Hall a suivi son premier tour 62 avec un 66 alors qu’il passait à 12 sous le par, trois sans faute sur l’américain Harris English qui a illuminé son tour de 66 avec un trou en un au huitième trou au Colonial Country Club à Fort Worth, Texas.

L’Argentin Emiliano Grillo est un tir plus loin après un meilleur tour de la journée en 65.

L’ancien joueur de la Walker Cup, Hall, vise sa première victoire sur le PGA Tour après avoir terminé deux fois parmi les 10 premiers au cours de sa saison recrue à ce jour.

À partir du 10e, il a bogeyé le 13e avant de récupérer ce tir deux trous plus tard et de saisir quatre birdies consécutifs pour renforcer sa position en haut du classement.

Cette course s’est terminée par un bogey au troisième, mais il a réussi un birdie au septième et a réussi sa deuxième tentative pour s’échapper d’un bunker du côté vert au huitième après s’être branché sur le côté.

Michael Block, le pro du club PGA qui est devenu la plus grande histoire du championnat PGA, a réussi un tir incroyable depuis un pont au Charles Schwab Challenge

L’anglais s’est bien mieux comporté au huitième de 170 verges où il a produit le premier as au trou depuis Jim Furyk en 2011.

Adam Schenk, Byeong Hun An et Robby Shelton étaient à égalité au quatrième rang, un coup derrière Grillo et un devant Andrew Novak et le numéro un mondial Scottie Scheffler, qui a perdu en barrage il y a 12 mois et a disputé son deuxième tour consécutif de 67.

Justin Rose, qui a gagné à Colonial il y a cinq ans, était à égalité au neuvième rang à cinq sous après un 66 sans bogey.

Michael Block, le professionnel de club californien de 46 ans qui a remporté une invitation après avoir terminé 15e au championnat US PGA, a terminé dernier dans le peloton de 120 à 15 au-dessus du par, mais a amélioré sa première ronde de 81 de sept coups. .

