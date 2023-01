PGA Tour: Justin Thomas dit que le documentaire Netflix Full Swing trace une année de golf «époustouflante» | Nouvelles du golf

Justin Thomas dit que Netflix a choisi une année de golf «époustouflante» sur laquelle baser son documentaire Full Swing

Justin Thomas dit que Netflix a trouvé une année de golf “époustouflante” sur laquelle baser son documentaire qui sera bientôt diffusé Bat son plein.

Le PGA Tour a confirmé en janvier 2022 que le service de streaming aurait un accès sans précédent en coulisses à ses tournois ainsi qu’aux quatre grands championnats masculins du jeu.

Bat son pleinqui sortira le 15 février, présente la victoire de Thomas au championnat PGA et Matt Fitzpatrick devenant le quatrième Anglais du siècle dernier à remporter l’US Open.

Cependant, cela inclut également les retombées dramatiques de l’émergence de la série LIV Golf soutenue par l’Arabie saoudite et financièrement lucrative, qui a créé une grande fracture au sein du sport.

Youtube En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Un certain nombre de joueurs se sont inscrits à Full Swing avant de rejoindre LIV Golf, notamment Ian Poulter, Dustin Johnson et Brooks Koepka.

Le numéro 8 mondial, Thomas, a déclaré : “Peut-être [Netflix] savions juste quelque chose que nous ne savions pas.

“En tant que fan de golf, je suis ravi de le regarder”

“C’est époustouflant quand ça a commencé au début de l’année et la quantité d’intrigues juste à travers les joueurs et ce qu’ils essaient d’accomplir.

“Je ne pense pas que quiconque aurait pu être assis ici à cette époque l’année dernière et dire ce qui allait se passer.

Rory McIlroy est engagé dans le PGA Tour et critique acerbe des LIV Golf Series

“Je suis ravi de regarder et cela n’aurait pas pu vraiment dessiner une meilleure année ou une meilleure situation quant à ce qui s’est passé tout au long de l’année. C’est un peu fou à dire, mais en tant que fan de golf, je suis ravi de regarder il.

“Je sais ce que j’ai tourné (images), mais je ne sais pas ce que Tony Finau a tourné, ni ce que Rory (McIlroy) a tourné. Ça va être intéressant et cool.

“Je vois ces gars et ils se tiennent sur le troisième tee ou quoi que ce soit, mais je vais quand même voir des choses que je n’ai jamais vues.

“Tous les grands fans de golf apprécieront ce côté, alors que d’autres personnes qui n’ont peut-être jamais entendu parler de la normale auparavant apprendront ce que c’est. Je pense que c’est ce qui est très unique.”

Thomas a remporté le championnat PGA pour la deuxième fois en 2022

“Je veux développer le jeu de golf”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait accepté de s’inscrire à la série, Thomas, double champion majeur, a ajouté: “La raison principale était d’essayer de créer et de développer le public et la base de fans en termes de Tour et de jeu de golf.

“Si le jeu de golf peut devenir un endroit plus grand et meilleur, alors nous en bénéficions tous.

“C’est juste une bonne occasion pour certains d’entre nous de montrer nos personnalités ou notre vie de semaine en semaine, notre vie quotidienne, nos voyages – des choses comme ça que les gens ne verraient jamais à moins que nous ne donnions un accès comme celui-ci.”

Netflix est disponible sur Sky Q et Sky Glass