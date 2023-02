PGA Tour: Justin Rose met fin à une course sans victoire de quatre ans avec la victoire AT&T Pebble Beach Pro-Am | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action de la dernière manche de l’AT&T Pebble Beach Pro-Am alors que Justin Rose a remporté sa première victoire sur le PGA Tour en quatre ans

Justin Rose a mis fin à une course sans victoire de quatre ans sur le PGA Tour avec une impressionnante victoire en trois temps lors d’une arrivée lundi au AT&T Pebble Beach Pro-Am en Californie.

L’Anglais a pris une avance de deux coups dans la cinquième journée, avec huit joueurs séparés par trois coups, pour se dégager du peloton de chasse avec un excellent affichage de neuf arrières à Pebble Beach Golf Links.

Rose a repris au 10e trou et a réussi trois birdies dans une séquence de quatre trous à partir du 11e, avant de clôturer un six sous 66 pour terminer la semaine sur 18 sous et confortablement devant les challengers les plus proches Brendon Todd et Brandon Wu.

Rose réussit un birdie aux 11e et 13e trous à plus de 20 pieds alors qu'il cherche à étendre son avance au sommet lors de l'AT&T Pebble Beach Pro-Am

Cette victoire a valu à Rose son 11e titre sur le PGA Tour, mais son premier depuis le Farmers Insurance Open 2019. Son dernier succès lui a valu une place au Masters en avril et a renforcé ses espoirs de se qualifier pour l’équipe européenne de la Ryder Cup cet automne.

Comment Rose est revenue dans le cercle des gagnants

L’ancien n ° 1 mondial a redémarré son tour final à partir du 10e fairway et a percé de cinq pieds pour commencer avec un par, bien qu’il ait trouvé son avance réduite à un lorsque Todd a ouvert avec un birdie au 13e pour passer six sous pour son tour.

La victoire de Rose le ramène dans le top 50 mondial du dernier classement mondial officiel de golf (OWGR)

Rose a drainé un putt de près de 30 pieds au par-quatre à côté pour aller encore deux devant et deux putts du 12e green pour continuer son départ sans tache, seulement pour que Todd passe de 10 pieds au 14e pour réduire de moitié son avantage.

Un birdie de 20 pieds au 13e par Rose a été suivi par le n ° 71 mondial qui a lancé un coin à huit pieds au par cinq suivant et a fait le putt, lui prenant trois sans faute, tandis que Todd a clôturé son dos neuf sans bogey avec quatre normales consécutives pour terminer la semaine sur 15 sous.

Rose a remporté sa première victoire sur le PGA Tour depuis 2019 avec la victoire AT&T Pebble Beach Pro-Am

Aucun des poursuivants n’a été en mesure de faire une charge tardive sur Rose, qui a fait deux coups roulés au cours des trois prochains trous pour prendre un coussin de trois coups au par cinq dernier, le joueur de 42 ans ayant choisi de frapper. repasser le tee final et s’allonger sur son chemin vers un par gagnant.

Todd a été rejoint à égalité en deuxième position par Wu après que l’Américain a affiché des birdies consécutifs à partir du 14e et a presque contribué à l’aigle au dernier par cinq, avec un birdie de clôture le voyant égaler le dernier tour de Rose 66 .

Le partenaire de jeu de Rose, Peter Malnati, n’a enregistré qu’un seul birdie lundi et a clôturé avec un trois-moins de 69 pour le laisser à égalité au quatrième rang avec Denny McCarthy – qui a réussi un tour de la journée 64 – et son compatriote américain Keith Mitchell.

Après un coup de départ capricieux le 18, Peter Malnati s'est retrouvé sur les rochers au bord de la mer, mais il a réussi à récupérer et à trouver le fairway de manière impressionnante !

Joseph Bramlett, coéquipier de Gareth Bale lors de la compétition Pro-Am, a pris la septième place aux côtés de Taylor Pendrith, Kevin Yu et Ryan Moore. Viktor Hovland a partagé la 13e place et l’Irlandais Seamus Power a terminé à égalité à la 15e place.

Rose se réjouit de la victoire de Pebble Beach

La victoire de Rose le propulse dans le top 10 du classement de la FedExCup et fait suite à des classements parmi les 30 premiers lors de ses quatre départs précédents sur le PGA Tour, ce succès le ramenant également à la 35e place du dernier classement mondial.

Une rose ravie réfléchit à sa victoire au AT&T Pebble Beach Pro-Am alors qu'il a mis fin à sa sécheresse de quatre ans sans victoire sur le PGA Tour

“Une chose que j’ai réalisée, c’est que je n’ai évidemment pas joué assez bien au golf, mais quand je joue à moitié décent, je me donne des chances de gagner”, a déclaré Rose. “C’était bien aujourd’hui de partir avec une avance.

“De toute évidence, une victoire vous donne beaucoup de confiance. Nous savons toujours que nous pouvons le faire, mais parfois vous devez voir la preuve. Cela [winning] me fait du bien.”

Quelle est la prochaine étape du PGA Tour ?

Le PGA Tour se dirigera ensuite vers l’Arizona pour l’événement le plus fréquenté du calendrier, le WM Phoenix Open, où le n ° 1 mondial Rory McIlroy fait partie des huit des 10 meilleurs mondiaux en action et Scottie Scheffler revient en tant que champion en titre.

Regardez la première couverture de TPC Scottsdale jeudi à partir de 15h sur Sky Sports Golf, avant une couverture complète à partir de 19h30. L’Open de Singapour du DP World Tour est également en direct sur Sky Sports Golf cette semaine, avec une couverture à partir de 5h30 jeudi.