PGA Tour: Jordan Spieth se remet d’une coupe manquée au Masters pour remporter la spectaculaire victoire de RBC Heritage | Nouvelles du golf





Regardez les faits saillants de la ronde finale du RBC Heritage au Harbour Town Golf Links, où Jordan Spieth a remporté la victoire en barrage contre Patrick Cantlay.

Jordan Spieth a admis que la frustration d’avoir raté la coupe au Masters l’avait aidé à remporter la victoire au RBC Heritage.

Spieth, qui a remporté sa première victoire majeure au Masters 2015 et a enregistré trois autres classements parmi les trois premiers à Augusta National, a fait une sortie anticipée surprise du premier majeur masculin de l’année la semaine dernière.

L’ancien numéro 1 mondial a rebondi au Harbour Town Golf Club pour s’assurer un 13e titre sur le PGA Tour, renversant un déficit de trois coups le dernier jour avant de battre son coéquipier de la Ryder Cup Patrick Cantlay sur le premier trou de barrage supplémentaire.

Jordan Spieth plaisante en disant qu'il a remporté le RBC Heritage « sans putter » après sa victoire en barrage avec Patrick Cantlay.

« Je n’avais jamais raté une coupe au Masters auparavant et très rarement je n’avais pas eu la chance de gagner le week-end, alors j’ai détesté ça », a admis Spieth. « C’était le pire sentiment en tant que golfeur dont je puisse me souvenir.

« C’est mon tournoi préféré au monde et j’adore participer à cet événement. Je le frappais vraiment, vraiment bien et honnêtement, je n’avais pas l’impression de mériter de rater cette coupe. J’avais l’impression de frapper des coups là où je voulais à et a fini en quelque sorte à six plus.

« Ce n’était pas facile à jouer, mais j’avais l’impression d’avoir eu des pauses malheureuses sur des coups assez engagés et agréables. J’ai vraiment très bien frappé la balle tout le printemps, mieux que l’année dernière, et je viens de Donc j’ai juste, j’ai passé beaucoup d’heures sur le green cette semaine, et pour être honnête, si ça a aidé progressivement, c’était juste assez.

Jordan Spieth remporte le RBC Heritage après un match à mort subite avec le champion FedExCup Patrick Cantlay.

« J’ai encore beaucoup de travail à faire. J’ai mis beaucoup de travail dans mon plein essor, et cela enlève certainement une partie du temps que vous consacrez à d’autres parties de votre jeu, y compris le putting. Je pense que je peut en quelque sorte changer de direction maintenant et commencer à vraiment travailler sur le coup, ce que j’ai essayé de faire cette semaine de la semaine dernière. C’était la frustration.

Spieth a réussi deux de ses cinq premiers trous et a ajouté un birdie de 15 pieds au huitième, avant d’annuler les bogeys à courte portée aux neuvième et 11e en captant des tirs aux 13e et 18e pour fixer l’objectif du club-house.

Jordan Spieth a fait une charge dimanche dans le classement RBC Heritage, affichant des aigles sur les deux par-cinq au début de son tour final.

Cantlay a raté une occasion de birdie au 72e trou pour remporter l’épreuve, tandis que Shane Lowry, Harold Varner III, Sepp Straka, Erik van Rooyen, Cam Davis et Cameron Young ont tous tenu la tête à un moment donné lors d’un dimanche épique.

« Vous avez beaucoup d’événements où vous sentez que vous auriez dû gagner et quelqu’un vous surpasse ou fait le putt ou quelque chose, et quelques fois vous en avez un où vous avez l’impression d’avoir bien joué mais pas assez bien pour gagner, et honnêtement, je j’avais l’impression que c’était cette semaine-là », a ajouté Spieth.

La défaite de Cantlay en barrages est sa deuxième de la saison, après avoir également été battu dans des trous supplémentaires au WM Phoenix Open

« J’avais besoin de beaucoup de choses pour aller bien. J’avais besoin de faire un birdie le 18, puis j’ai eu besoin d’aide, j’ai obtenu de l’aide, j’ai esquivé un tas de balles qui arrivaient et je me suis retrouvé dans un match de barrage où mon mensonge dans le bunker, bien que pas génial, était certainement meilleur que celui de Patrick.

« Ouais, c’est un peu une surprise. J’avais vraiment l’impression de me mettre dans la position trou par trou cette semaine pour gagner un tournoi de golf, et j’avais juste du mal au début de la semaine à m’adapter aux différences de vitesse entre La semaine dernière.

« Le trou a commencé à me paraître petit hier. Je suis sorti aujourd’hui et j’ai dit que je n’allais pas laisser un putt court et s’ils ratent, ils ratent, et essaient juste d’être un peu plus agressifs. Fait juste assez pour plafonner et gagner. »

Cantlay a affiché un dernier tour 68 mais n’a pas réussi à se lever et à descendre d’un mensonge branché dans le bunker sur le premier trou supplémentaire, le voyant tomber à sa deuxième défaite en barrages de la saison. Le champion de la FedExCup, qui passe au numéro 4 mondial, a également perdu au WM Phoenix Open lorsque Scottie Scheffler a remporté la première de quatre victoires en six départs du PGA Tour,

