PGA Tour: Jon Rahm, Justin Thomas et Adam Schenk partagent la tête à mi-chemin du Farmers Insurance Open | Nouvelles du golf

Jon Rahm détient une part de la tête à mi-chemin à Torrey Pines

Le numéro un mondial Jon Rahm a réussi un birdie sur trois de ses quatre derniers trous pour rejoindre Justin Thomas dans le cadre d’une égalité à trois pour la tête à mi-chemin au Farmers Insurance Open.

L’arrivée rapide de Rahm a clôturé un score de sept sous 65 sur le parcours nord, l’un des deux utilisés à Torrey Pines, déplaçant l’Espagnol à 13 sous aux côtés de Thomas et Adam Schenk.

Thomas a grimpé au classement après avoir réussi un 63 sans bogey lors d’une journée à faible score en Californie, tandis que Schenk a égalé le meilleur score du tour en réalisant huit birdies consécutifs en route vers un 62 au deuxième tour.

Justin Thomas est à la recherche d’une première victoire de 2022

Cameron Tringale est un tir en quatrième position devant Peter Malnati, tandis que l’Anglais Aaron Rai a percé un aigle de 25 pieds sur son dernier trou sur le parcours sud pour fermer un quatre sous 68 et sauter à moins de quatre des leaders.

L’ancien numéro 1 mondial Jason Day est également dans le groupe sur neuf sous et le leader du jour au lendemain Billy Horschel a glissé cinq derrière après avoir suivi un premier tour 63 avec un un sur 73 jeudi, avec Dustin Johnson six hors du rythme après les tours de 68 et 69.

Dustin Johnson et Justin Thomas ont joué ensemble au cours des deux premiers tours

Bryson DeChambeau et Rickie Fowler ont tous deux raté la coupe par un tir après les rondes de 72 et 76 respectivement, tandis que Brooks Koepka a fait une sortie anticipée et Jordan Spieth a mis fin à la plus longue séquence de coupe active après un deuxième tour 78 pour terminer sur quatre.

« J’ai perdu la trace des birdies ! »

Le premier tour de 62 de Schenk a marqué un creux en carrière pour le joueur de 30 ans, avec sa course de birdie du quatrième au 11e le mettant en lice pour un premier titre du PGA Tour.

« Honnêtement, j’ai perdu la trace du nombre de matchs que j’ai faits d’affilée », a déclaré Schenk. « Je savais que c’était un couple évidemment. Je l’avais déjà fait, évidemment pas sur le PGA Tour, sur cette étape. J’ai juste perdu le fil et je savais que j’avais des par-cinq à venir et je voulais en profiter. »

Rahm a remporté le tournoi en 2017 et est retourné à Torrey Pines pour soulever son premier trophée de championnat majeur à l’US Open de l’année dernière. Il a dit que ces expériences n’étaient pas comparables à sa situation cette semaine parce qu’il a remporté ces épreuves par derrière.

« Un US Open est très, très différent », a déclaré Rahm. « Je crois que j’étais trois sous en deux tours et j’étais ravi de ce score. À (13) sous en ce moment et je pense à quel point cela aurait pu être mieux si j’avais touché les fairways, n’est-ce pas? Ce n’est donc pas comparable. »

Thomas, grand champion comme Rahm, est en quête de son premier titre depuis Les Joueurs en mars dernier. Le n ° 6 mondial a réussi un birdie sur cinq de ses huit premiers trous et a également contribué pour décrocher un tir à la seconde normale, puis a ajouté trois gains consécutifs à partir du cinquième.

« Ces greens n’attrapent pas autant les jetons et les terrains, donc malheureusement j’ai bien réussi les 10 premiers trous où je n’avais pas encore touché un jeton », a déclaré Thomas. « J’ai donc essayé de me rappeler que c’était la même chose que le vert écaillé, j’ai essayé de me souvenir d’une partie de cela et j’ai juste senti que le 57 degrés (coin) était une meilleure option, et c’était le cas. »

