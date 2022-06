PGA Tour, DP World Tour élargissent et renforcent «l’alliance stratégique»; Partenariat prolongé jusqu’en 2035 | Nouvelles du golf

Jay Monahan et Keith Pelley ont publié mardi une déclaration commune pour confirmer l’accord entre les deux Tours

Le DP World Tour et le PGA Tour ont dévoilé un nouveau partenariat de coentreprise opérationnel révolutionnaire de 13 ans dans le cadre d’une extension de l’« Alliance stratégique » entre les deux Tours.

Le partenariat, jusqu’en 2035, est une extension de l’accord dévoilé en novembre 2020 qui se traduit par des événements co-sanctionnés sur les deux circuits et une collaboration pour aider le DP World Tour à atteindre de nouveaux sponsors en titre de tournoi.

Dans le cadre de la nouvelle coentreprise, le PGA Tour augmentera sa participation existante dans European Tour Productions de 15% à 40%, tout en utilisant les références internationales reconnues du DP World Tour pour coordonner un programme mondial.

Le directeur du DP World Tour, Keith Pelley, affirme qu'il y a eu peu de faits et beaucoup de fiction lorsqu'on examine les reportages entourant tout partenariat potentiel établi avec la LIV Golf Series.

Le DP World Tour garantira une croissance des prix annuels à ses membres pour les cinq prochaines années, tous au-dessus des niveaux records disponibles en 2022, l’entreprise devant aider à établir une voie claire pour aider les joueurs à avoir accès aux deux Tours.

Les joueurs du Sunshine Tour et de l’ISPS Handa PGA Tour of Australasia bénéficient désormais d’une voie officielle vers le DP World Tour, tandis que les 10 meilleurs joueurs du classement de fin de saison du DP World Tour Rankings – en plus de ceux déjà exemptés – gagneront PGA Cartes de tournée pour la saison suivante à partir de 2023.

L'ancien capitaine de l'Europe Ryder Cup, Paul McGinley, a déclaré que les joueurs qui faisaient demi-tour dans leur décision de rejoindre le LIV Tour leur étaient préjudiciables.

Keith Pelley, directeur général du DP World Tour, a déclaré: “S’appuyer sur le succès de l’alliance stratégique existante entre nous et le PGA Tour renforcera considérablement la méritocratie qui a servi avec succès le jeu professionnel des deux côtés de l’Atlantique pendant plus de 50 ans.

“C’est une extension et une progression naturelles de ce que nous avons fait au cours des dernières années et je crois passionnément que cette décision est la bonne chose pour nos joueurs, notre Tour, nos fans et le jeu de golf en général.

Le DP World Tour a envoyé un message fort aux rebelles du LIV Golf en suspendant et en infligeant des amendes aux joueurs qui ont choisi de rejoindre la série d'échappées.

“Nos deux tournées se sont sans aucun doute rapprochées au cours des dernières années et l’annonce d’aujourd’hui renforce les deux tournées pour le bien des deux membres.”

Le Genesis Scottish Open, le Barbasol Championship et le Barracuda Championship sont déjà co-sanctionnés entre les deux Tours, qui travailleront ensemble pour générer des prix et des revenus commerciaux qui profiteront à toute la gamme des deux adhésions.

Le commissaire de la PGA Tour, Jay Monahan, a déclaré qu'ils ne pouvaient pas rivaliser financièrement avec la série sur invitation LIV soutenue par l'Arabie saoudite dans une déclaration faite avant le championnat des voyageurs.

Le DP World Tour travaillera en étroite collaboration sur le développement et la mise en œuvre des nouveaux événements internationaux annoncés par le commissaire du PGA Tour Jay Monahan la semaine dernière lors du Travelers Championship dans le Connecticut, leurs membres ayant accès à ces événements.

“Il était clair dès le départ que notre partenariat stratégique avec European Tour Group était un accord puissant pour les deux parties, et nous sommes ravis de l’annonce d’aujourd’hui de ce partenariat élargi”, a déclaré Monahan.

“Nous continuerons à collaborer sur un calendrier mondial et des domaines commerciaux clés alors que nous rapprochons encore plus nos organisations et nos adhésions tout en innovant pour offrir le golf le plus divertissant et le plus convaincant possible aux fans du monde entier.”

L’annonce intervient la semaine où le deuxième événement de la nouvelle série LIV Golf soutenue par l’Arabie saoudite doit avoir lieu à Portland, où huit des 40 meilleurs mondiaux – dont Bryson DeChambeau et Brooks Koepka – doivent concourir.