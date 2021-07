PGA Tour: Cameron Tringale mène l’Open 3M avec Gary Woodland, Maverick McNealy tous deux de retour | Actualités golfiques

Gary Woodland est sans victoire mondiale depuis sa victoire à l’US Open à Pebble Beach

Cameron Tringale prend une avance d’un coup dans la ronde finale de l’Open 3M, avec les anciens grands gagnants Gary Woodland et Charl Schwartzel parmi le peloton de poursuite.

Tringale, qui est en tête de la liste d’argent de tous les temps du PGA Tour de ceux qui n’ont jamais remporté d’événement, a obtenu un 66 sans bogey à TPC Twin Cities pour passer à 12 sous et progresser dans un classement encombré.

Maverick McNealy, également à la poursuite d’un premier titre sur le PGA Tour, est à quelques pas du rythme aux côtés du champion de l’US Open 2019 Woodland, tandis que Schwartzel est dans le grand groupe à deux coups qui comprend également le vainqueur du championnat PGA 2016, Jimmy Walker.

Jimmy Walker a chuté en dehors du top 350 mondial, après avoir été dans le top 10 mondial

« Je suis content de tout, honnêtement », a déclaré Tringale. « Je dirais bricoler, ce que je veux faire mieux demain, c’est frapper un peu mieux mes spots sur les greens. Je ne sais pas où j’en suis statistiquement, mais j’ai aimé à peu près tous les putts que j’ai frappés. . J’espère que je continuerai à le faire demain.

Tringale est entré dans le week-end à trois reprises, mais a suivi des birdies consécutifs sur ses deux premiers trous avec un aigle à courte distance après une approche époustouflante dans le 12e par-cinq, avant un gain de prise au par-quatre Le 16e l’a aidé à fixer l’objectif du clubhouse.

Cameron Tringale est toujours à la recherche de sa première victoire sur le PGA Tour

Woodland s’est remis d’un double bogey du trou d’ouverture pour réussir un birdie à cinq de ses six trous suivants en route vers un 67 de moins de quatre, tandis que McNealy s’est également déplacé à un tir de la tête avec un 68 sans défaut.

Pat Perez, Cameron Champ, Chez Reavie, Jhonattan Vegas, Roger Sloan et Ryan Armor sont aux côtés de Schwartzel et Walker sur 10 sous, tandis que Beau Hossler a bondi à moins de trois de l’avance après un tour de la journée 65.

Keith Mitchell a réussi un birdie à chacun de ses sept premiers trous en route vers un 66 de moins de cinq, le portant à huit sous, tandis que Louis Oosthuizen – le leader des 54 trous à l’Open la semaine dernière – et le co-leader du jour au lendemain Adam Hadwin se retrouvent également quatre hors du rythme.

Rickie Fowler est brièvement passé en tête du classement après six birdies sur ses 10 premiers trous, seulement pour lui de carder des bogeys dos à dos à partir du 13e et d’accumuler un triple bogey huit au dernier par cinq pour se glisser dans le groupe sur six sous.

Tony Finau, Patrick Reed et le champion en titre Michael Thompson sont tous aux côtés de Fowler au 29e rang et à six du rythme, tandis que Sergio Garcia et l’ancien numéro un mondial Luke Donald sont tous deux dans le groupe à quatre sous.

