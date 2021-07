PGA Tour: Cameron Champ s’éloigne du classement encombré pour remporter une victoire à deux coups au 3M Open | Actualités golfiques

1:45



Retour sur les faits saillants de la ronde finale de Cameron Champ au 3M Open, où un 66 sans bogey a suffi pour enregistrer un troisième titre sur le PGA Tour.

Cameron Champ a remporté un troisième titre sur le PGA Tour avec une impressionnante victoire à deux coups au 3M Open à Minneapolis.

Le joueur de 26 ans a enregistré un 66 sans défaut le dernier jour pour terminer la semaine à 15 sous et sortir d’un classement encombré à TPC Twin Cities.

Louis Oosthuizen – le leader des 54 trous à l’Open – a terminé deuxième à égalité aux côtés de son compatriote Charl Schwartzel et Jhonattan Vegas, avec Keith Mitchell à trois coups en cinquième position après un 67 sans bogey.

Louis Oosthuizen n’a pas encore raté une coupe en 2021

« En descendant le tronçon, je me sentais très calme, très détendu et un peu dans ma zone », a déclaré Champ. « Évidemment, 18 ans ont rendu les choses un peu intéressantes. J’avais l’impression d’avoir frappé un excellent deuxième coup depuis l’endroit où se trouvait ce mensonge, et j’ai évidemment réussi une excellente approche et j’ai réussi le putt. »

Champ – commençant trois derrière – a percé un birdie de 20 pieds au premier et a roulé de 12 pieds pour sauver le par au troisième, avant de tirer son coup de départ au quatrième par trois pour taper dans la plage et prendre un coup .

2:30 Cameron Champ réfléchit à l’obtention d’un troisième titre du PGA Tour au 3M Open et à l’importance de célébrer une victoire à Minneapolis. Cameron Champ réfléchit à l’obtention d’un troisième titre du PGA Tour au 3M Open et à l’importance de célébrer une victoire à Minneapolis.

L’Américain a converti un gain de 10 pieds au huitième et en a fait un autre à une distance similaire au 11e, le long frappeur éclaboussant du sable à 15 pieds au 16e pilotable et affichant un cinquième oiselet de la journée.

Le n ° 119 mondial, sans top 10 mondial en 2021, s’est ensuite éloigné du tee au dernier par-cinq et a tiré trois coups pour atteindre le fairway, où il a cloué un coin à moins de trois pieds et a terminé le putt. sa dernière victoire.

Cameron Champ est désormais vainqueur du PGA Tour pour la troisième saison consécutive

Oosthuizen a réussi un birdie sur trois de ses quatre derniers trous pour signer pour un tour final 66 et terminer la semaine à 13 sous, avec Vegas également sur ce nombre après avoir raté son essai d’aigle au dernier par cinq et Schwartzel complétant le trio en deuxième après un deuxième 68 consécutif.

Adam Hadwin faisait partie du groupe de cinq joueurs à égalité au sixième rang, tandis que Gary Woodland a raté le dernier par cinq pour se classer au 11e rang avec Brandt Snedeker, Jimmy Walker, Pat Perez et Chez Reavie.

Le leader du jour au lendemain, Cameron Tringale, a échappé à la discorde avec un triple bogey à trois putts au 13e et un autre tir abandonné au 16e, le voyant afficher un dernier tour 74, tandis que Patrick Reed et le co-leader du premier tour Rickie Fowler ont terminé neuf le rythme sur six sous.