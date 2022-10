PGA Tour: Brendan Steele mène le championnat Zozo alors que Rickie Fowler démarre fort au Japon | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du premier tour du championnat Zozo du Narashino Country Club à Omori, au Japon

Brendan Steele a produit une rafale de birdie tardive pour donner le ton au début du championnat Zozo, avec Rickie Fowler parmi les joueurs à impressionner au Japon.

Le joueur de 39 ans a réussi un birdie à ses quatre derniers trous pour afficher un six sous 64 au Narashino Country Club et se trouve à un tir de son compatriote Adam Schenk, l’ancien champion de la PGA Keegan Bradley partageant la troisième place sur quatre sous avec Sam Ryder et Matthew NeSmith .

Steele a fait un birdie précoce au deuxième et a mis fin à une série de pars en commençant son neuf arrière avec des gains successifs, avant d’annuler un bogey au par-5 14e en convertissant de cinq pieds au suivant.

Brendan Steele a mélangé sept birdies avec un seul bogey le jour de l’ouverture

L’Américain est arrivé à partir de 10 pieds au 16e et a produit un birdie slam-dunk de 60 mètres au par-quatre 17e, après qu’un entraînement capricieux l’a laissé frapper des arbres, Steele ayant ensuite conclu son tour avec un deux- putt birdie au par-cinq dernier.

“J’ai très bien piloté aujourd’hui et j’ai pu frapper quelques fers très près aussi, donc c’était bien. Je me suis donné quelques chances”, a déclaré Steele. “Le rugueux est assez méchant et surtout mouillé, donc si vous le conduisez dans le rugueux, vous avez des ennuis.”

Schenk a fait un début de semaine sans bogey et s’est emparé de la deuxième place en solo et Bradley a égalé la finition à quatre birdies de Steele pour rester à moins de deux de la tête, tandis que Fowler – jouant sur l’exemption d’un sponsor – est à trois du rythme et à égalité au sixième après un premier tour 67.

“Certainement satisfait”, a déclaré Fowler, qui a réussi des oiselets sur quatre des cinq normales trois. “Beaucoup de bonnes choses là-bas aujourd’hui, juste quelques écureuils quand nous avons eu la pluie pour quelques trous. À part ça, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail, j’ai bien conduit la balle.”

Rickie Fowler est sans victoire sur le PGA Tour depuis 2019

Fowler est rejoint sur trois sous par Xander Schauffele, Maverick McNealy, Mito Pereira et Kazuki Higa, tandis que Christiaan Bezuidenhout est l’un des 10 joueurs assis à quatre coups du rythme et Viktor Hovland est à cinq derrière après un un sous 69.

Le duo anglais Tommy Fleetwood et Tyrrell Hatton font partie du groupe à égalité avec Tom Kim, vainqueur de l’Omnium Shriners pour enfants de la semaine dernière, alors que le champion en titre Hideki Matsuyama et le double champion majeur Collin Morikawa ont tous deux eu du mal à un sur 71.

