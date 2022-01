PGA Tour: Billy Horschel donne le ton au Farmers Insurance Open; Jon Rahm trois de retour à Torrey Pines | Nouvelles du golf

Jon Rahm est en lice au Farmers Insurance Open

Jon Rahm a tiré un aigle du dernier trou pour se placer à moins de trois coups du premier leader Billy Horschel après le premier tour du Farmers Insurance Open en Californie.

L’effort du n ° 1 mondial au par cinq a clôturé une manche de la journée 66 sur le parcours sud, l’un des deux parcours utilisés à Torrey Pines, le gardant en contact avec les premiers meneurs.

Rahm a percé un 12 pieds au premier et a suivi un birdie au sixième par cinq en montant et descendant du bunker du côté vert au neuvième pour prendre un autre coup et atteindre le virage en 33.

Rahm a remporté l’US Open à Torrey Pines en juin dernier

L’Espagnol a roulé dans un 30 pieds au 11e et a réussi des birdies consécutifs de chaque côté des bogeys aux 12e et 15e, avant de tirer son approche au 18e à l’intérieur de 15 pieds et de faire le putt de l’aigle.

« Les conditions étaient relativement faciles », a déclaré Rahm. « J’ai très bien réussi sur le tee, je me suis mis dans de très bonnes positions. Les quelques fois où j’étais absent, la plupart du temps, j’ai pu me donner une chance de sauver le trou, donc je pense que c’était la clé.

« Rien n’était vraiment mauvais. J’ai l’impression que tout allait bien, tout sortait et se sentait comme il se doit et cela se voyait dans le score. »

Horschel a réussi neuf oiselets dans une ronde sans boguey sur le parcours nord pour conserver un avantage d’un coup sur le peloton de chasse, avec Michael Thompson en deuxième place devant Kevin Tway et l’Allemand Stephan Jaeger.

Horschel a donné le ton en Californie

Rickie Fowler et Francesco Molinari sont tous deux dans le groupe trois en retard aux côtés de Rahm, après avoir cardé le premier tour 66 sur le parcours nord, tandis que le duo anglais Justin Rose et Aaron Rai sont à quatre derrière aux côtés de l’Écossais Martin Laird.

Dustin Johnson, Justin Thomas et Xander Schauffele ont tous ouvert avec quatre moins de 68 ans, tandis que le champion en titre Patrick Reed a tiré un pair pair 72 et est aux côtés du vainqueur des Masters Hideki Matsuyama.

