PGA Tour annonce une nouvelle offre d’investissement et d’équité pour les joueurs de 3 milliards de dollars

Bercé par l’argent proposé par LIV Golf et la fuite des talents de certains de ses principaux acteurs, le Tournée de la PGA offre à ses golfeurs la possibilité de devenir « propriétaires de leur ligue ».

Annonçant mercredi le lancement de PGA Tour Enterprises, le PGA Tour a déclaré qu’un programme « unique en son genre » offrira à ses joueurs la possibilité de devenir actionnaires.

Financé grâce à un investissement pouvant atteindre 3 milliards de dollars de Strategic Sports Group (SSG), un consortium de propriétaires d’équipes sportives américaines dirigé par Groupe sportif Fenway (FSG)les près de 200 membres du Tour pourraient collectivement recevoir plus de 1,5 milliard de dollars en capitaux propres.

Les subventions, disponibles uniquement pour les joueurs qualifiés du PGA Tour, seraient basées sur les réalisations professionnelles, les réalisations récentes, la participation et les services futurs et le statut de membre du PGA Tour, selon un communiqué de presse du circuit PGA.

“Aujourd’hui marque un moment important pour le PGA Tour et les fans de golf du monde entier”, a déclaré Jay Monahan, commissaire du PGA Tour et PDG de PGA Tour Enterprises.

“En rendant les membres du PGA Tour propriétaires de leur ligue, nous renforçons l’investissement collectif de nos joueurs dans le succès du PGA Tour”, a ajouté Monahan.

« Les fans gagnent lorsque nous travaillons tous pour offrir le meilleur du divertissement sportif et recentrer l’attention sur l’atmosphère compétitive incroyable – et inégalée – créée par nos joueurs, nos tournois et nos partenaires.

« Un partenariat avec SSG – un groupe possédant une vaste expérience et des investissements dans les domaines du sport, des médias et du divertissement – ​​renforcera la capacité de notre organisation à rendre le sport plus gratifiant pour les joueurs, les tournois, les fans et les partenaires. »

Le co-investissement du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite – qui soutient la société séparatiste LIV Golf – avait été autorisé par SSG et serait autorisé à l’avenir, « sous réserve de toutes les approbations réglementaires nécessaires ».

Le PGA Tour reste en négociations avec le PIF concernant le accord de réconciliation annoncé pour la première fois en juin dernier. N’ayant pas réussi à parvenir à un accord avant la date limite initiale du 31 décembre, les deux parties continuent de travailler à la finalisation d’un « accord ultime », ajoute le communiqué.

L’Anglais Tyrrell Hatton est devenu le dernier golfeur à annoncer mardi son passage à LIV Golf, après son compatriote star de la Ryder Cup et numéro 3 mondial Jon Rahm après l’Espagnol. a annoncé son déménagement en décembre.

Une déclaration commune publiée par les six directeurs de joueurs du PGA Tour, dont Tiger Woods, Patrick Cantlay et Jordan Spieth, a déclaré que les joueurs étaient « fiers » de voter à l’unanimité pour le nouveau programme.

“Il était extrêmement important pour nous de créer des opportunités permettant aux joueurs d’aujourd’hui et de demain de s’investir davantage dans leur organisation, à la fois financièrement et stratégiquement”, peut-on lire.

“Cela renforce non seulement le Tour d’un point de vue commercial, mais encourage également les joueurs à s’investir pleinement pour continuer à offrir – et à améliorer encore – le meilleur du golf à nos fans. Nous attendons avec impatience ce prochain chapitre et un avenir encore plus brillant.

Injectant un investissement initial de 1,5 milliard de dollars, le consortium SSG est dirigé par le propriétaire principal de FSG, John Henry, dont le portefeuille de participations comprend les Red Sox de Boston de la Ligue majeure de baseball, la Ligue nationale de hockey et le club de Premier League anglaise de Liverpool.

Parmi les autres membres de SSG figurent Steven Cohen, propriétaire des New York Mets de la MLB, Arthur Blank, propriétaire des Falcons d’Atlanta de la National Football League (NFL), et Wyc Grousbeck, propriétaire des Boston Celtics de la National Basketball Association (NBA).

Correction : Une version antérieure de cette histoire indiquait de manière incorrecte la valeur de l’investissement de SSG et le montant que les membres du Tour recevraient collectivement. Il s’agit respectivement de 3 milliards de dollars et de plus de 1,5 milliard de dollars.