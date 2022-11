PGA Tour: Andrew Putnam, Harry Higgs et Cole Hammer partagent la tête à mi-chemin du RSM Classic en Géorgie | Nouvelles du golf

L’Anglais Callum Tarren est à deux coups de la tête à mi-chemin du RSM Classic

Harry Higgs fait partie d’une égalité à trois pour la tête à mi-parcours de la RSM Classic du PGA Tour, avec l’Anglais Callum Tarren et l’Irlandais Seamus Power parmi le peloton de chasse.

Higgs a réussi sept birdies dans un 63 sans bogey sur le Seaside Course, l’un des deux utilisés cette semaine au Sea Island Golf Club, pour rejoindre Andrew Putnam et le leader de la nuit Cole Hammer sur 12 sous.

Le joueur de 30 ans, sans se classer parmi les 10 premiers sur le PGA Tour toute l’année, est passé de 25 pieds à la seconde normale de quatre et a réussi trois birdies dans une séquence de quatre trous à partir du sixième, avant de réussir trois de ses birdies. cinq derniers trous pour prendre une part de la tête.

Harry Higgs a réussi sept oiselets lors de son deuxième tour en Géorgie

“J’aimerais continuer à jouer au golf que je joue maintenant”, a déclaré Higgs. “Cela n’arrive pas éternellement, tu vas avoir des jours pauvres et ainsi de suite.”

Hammer a mélangé sept birdies avec trois bogeys lors de son deuxième tour de 66, tandis que Putnam détenait la tête absolue sur le parcours Plantation jusqu’à ce qu’il suive quatre birdies consécutifs en fermant un cinq moins de 65 avec un bogey.

“Ma précision de conduite a probablement été la meilleure de ma carrière cette dernière année”, a déclaré Putnam. Le putt est redevenu assez bon comme d’habitude et mes fers cette semaine ont été assez tranchants. À peu près toutes les parties de mon jeu ont été plutôt bonnes en ce moment, donc c’est un moment amusant pour jouer au golf.”

Joel Dahmen a réussi un birdie sur trois de ses quatre derniers trous pour marquer un huit sous 64 sur le parcours Plantation, le déplaçant à un coup de la tête aux côtés de Beau Hossler et Sahith Theegala, tandis que Tarren est un quatre joueurs à deux coups après avoir clôturé un quatre- moins de 68 ans avec des birdies successifs.

Joel Dahmen est en lice pour remporter une deuxième victoire sur le PGA Tour

David Lingmerth, Kevin Streelman et Seung-Yul Noh sont également à moins de 10 aux côtés de Tarren, Will Gordon et Ben Martin étant tous les deux à moins de trois de la tête grâce à des 64 de deuxième tour sur le Plantation Course.

Un bogey au dernier trou a vu Power afficher un score de quatre sous 68 et prendre quatre retards, avec l’Anglais Justin Rose un autre coup en arrière sur sept sous et 27 joueurs avant le week-end à moins de cinq coups de la tête.

Regardez le RSM Classic tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 18 heures sur Sky Sports Mix, avec la première heure également en direct sur Sky Sports Golf.