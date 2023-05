PGA Tour: Adam Schenk et Harry Hall au niveau après le troisième tour au Charles Schwab Challenge | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième tour du défi Charles Schwab alors que Harry Hall et Adam Schenk sont à égalité en tête au Texas

Adam Schenk a coulé un birdie de 16 pieds sur le dernier trou pour partager la tête avec la recrue Harry Hall avant le dernier tour du Charles Schwab Challenge à Fort Worth, au Texas.

Le putt de Schenk lui a permis de clôturer une ronde de 67 à moins de trois pour augmenter ses chances d’enregistrer enfin une victoire sur le PGA Tour après 171 tentatives.

Le joueur de 31 ans de l’Indiana, qui n’a enregistré qu’un seul bogey lors du troisième tour au Colonial CC, a admis : « C’était beaucoup de chance de faire ce putt. C’était un pied et demi de pause et extrêmement rapide.

« Nous avons juste fait un très bon travail en gérant tout – c’était l’un de ces jours où l’endroit où nous regardions était exactement là où je l’ai réellement frappé. Cela n’arrive pas très souvent, mais c’est bien quand ça arrive. »

Hall, qui détenait la tête après les deux premiers tours, a récupéré la carte 72 et a terminé à égalité avec Schenk après des bogeys consécutifs aux sixième et septième trous.

Son putt final était un par de 10 pieds à la fin après avoir ébréché de la frange d’une position maladroite qui a laissé ses talons suspendus au-dessus de la lèvre d’un bunker.

Harris English – qui a brièvement pris les devants avec un birdie de 40 pieds le 16 – a terminé la journée avec un seul coup à neuf sous, ratant de peu son putt pour la normale au dernier.

Adam Schenk agite sa balle après avoir coulé un putt au 18e trou au Charles Schwab Challenge (Associated Press)

Le finaliste de l’an dernier et numéro un mondial, Scottie Scheffler, a bogué trois de ses cinq derniers trous pour un 72 après avoir ouvert avec des 67 consécutifs et est l’un des six joueurs à égalité pour la 10e place à quatre sous.

Le champion en titre Sam Burns, qui a surmonté un déficit de sept coups lors de la ronde finale l’an dernier, a inscrit son deuxième 70 consécutif et est à sept coups de la tête à trois sous.

Malgré un putt d’aigle de 20 pieds au premier trou, Emiliano Grillo a décroché un double bogey et deux bogeys dans les six derniers pour terminer six sous sur 72 et entre dans le tour final à égalité pour la quatrième place avec Justin Suh.

Regardez la couverture de la dernière manche du Charles Schwab Challenge, en direct sur Sky Sports Golf à partir de 18 heures dimanche.