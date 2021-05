PGA Championship: Se souvenir de la façon dont Collin Morikawa a fait sa percée majeure au TPC Harding Park | Actualités du golf

1:25



Faits saillants de la finale 64 de Collin Morikawa au championnat PGA, lui assurant une victoire à deux coups et un premier titre majeur.

Faits saillants de la finale 64 de Collin Morikawa au championnat PGA, lui assurant une victoire à deux coups et un premier titre majeur.

Bien qu’il n’ait joué que dans son deuxième championnat majeur, Collin Morikawa a fait preuve de sang-froid au-delà de ses 23 ans alors qu’il se dirigeait vers la victoire dans un championnat historique de la PGA au TPC Harding Park.

La qualité suprême de la prise de vue de Morikawa tout au long du dernier tour aurait dû être appréciée par des milliers de fans qui bordent les fairways du site de San Francisco. Mais c’était en 2020, et la seule reconnaissance publique de ses réalisations était celle des téléspectateurs.

Morikawa aurait-il souffert sous la pression si les spectateurs avaient été présents?

1:45 Collin Morikawa réfléchit à l’obtention d’un premier titre majeur avec une victoire à deux coups au championnat PGA. Collin Morikawa réfléchit à l’obtention d’un premier titre majeur avec une victoire à deux coups au championnat PGA.

Nous ne le saurons jamais, et il s’en fiche. Tout ce que nous savons, c’est que nous courions un nouveau champion majeur au stade embryonnaire de ce qui sera sûrement une carrière extrêmement réussie, et que le premier grand majeur du golf après l’arrêt du coronavirus consistait à répondre à des questions que nous n’aurions jamais pensé poser.

Organiser un événement de cette ampleur à huis clos a certainement divisé l’opinion de la fraternité du golf, mais les meilleurs joueurs du monde ont massivement saisi la chance de concourir pour l’un des plus grands prix du sport.

Collin Morikawa a remporté un premier titre majeur au championnat PGA 2020

Et quel drame ils nous ont donné, en particulier lors de la dernière journée où pas moins de sept joueurs étaient à égalité pour la tête avec juste une poignée de trous restants.

Dustin Johnson était de nouveau dans le mélange avec Bryson DeChambeau, Paul Casey, Tony Finau, Jason Day et un autre nouveau venu dans Matthew Wolff, qui faisait ses débuts dans un championnat majeur et jouait comme un vétéran chevronné, mais avec un swing qui peut être décrit comme non conventionnel.

Johnson, 10 ans après son chagrin de la PGA à Whistling Straits, était bien placé pour bannir ces souvenirs d’avoir à effacer les cinq qu’il avait marqués sur sa carte de pointage au 72e trou et de le changer en sept – l’excluant ainsi du jeu. éliminatoires ultérieurs avec Martin Kaymer et Bubba Watson.

Championnat de golf de la PGA en direct Vivre de

Mais les putts se sont taris pour le champion de l’US Open 2016 après un début brillant, bien qu’il ait creusé profondément pour rester en lice avant que Morikawa ne fasse soudainement un grand pas lorsqu’il a joué pour birdie à la 14e pour s’emparer de la tête du 11 sous.

Quelques instants plus tard, Casey a réussi 16 birdies pour égaler l’Américain, qui a répondu avec le meilleur entraînement de sa vie à ce par-quatre à conduire, un tir magnifiquement frappé sur une ligne audacieuse qui a lancé doucement, a sauté sur le green et a roulé à sept pieds.

0:26 Le leader Collin Morikawa s’est rapproché d’une grande victoire décisive après avoir piloté le 16e green par quatre. Le leader Collin Morikawa s’est rapproché d’une grande victoire décisive après avoir piloté le 16e green par quatre.

C’était le coup décisif d’un champion en devenir, tout comme le putt d’aigle qui a suivi. Il a été frappé à un rythme parfait, a tenu sa ligne et n’a jamais eu l’air de rater sa cible.

Deux pars en fonte ont suffi pour clôturer une victoire à deux coups dans l’une des éditions les plus passionnantes des 102 PGA Championships, et sans aucun doute la plus silencieuse.

Morikawa s’est déclaré être sur « Cloud Nine » après sa superbe victoire, et l’énormité de son succès s’est encore accrue lorsque la superstar de la NBA Steph Curry a lancé la première question lors de la conférence de presse du champion.

0:34 Le vainqueur du championnat PGA, Collin Morikawa, est heureux d’être comparé à Tiger Woods et vise la première place mondiale. Le vainqueur du championnat PGA, Collin Morikawa, est heureux d’être comparé à Tiger Woods et vise la première place mondiale.

« Je ne sais pas pour vous les gars, mais je crois en moi depuis le premier jour », a déclaré Morikawa, qui a laissé entendre que se libérer du fardeau des attentes des fans était un facteur décisif. « Je me sens très à l’aise dans cette position. Cela allait prendre un très, très bon tour aujourd’hui, et je savais qu’avec l’apparence du classement et tout le monde là-haut, il fallait juste bien jouer.

« Quand je me suis réveillé aujourd’hui, je pensais que c’était censé être. C’est là que je me sens très à l’aise. C’est là que je veux être, et je n’ai pas peur. Je pense que si j’avais peur de ça, le les derniers trous auraient été un peu différents, mais je veux être dans cette position.

Aperçu du championnat de la PGA Vivre de

« Et pour moi, ça ne s’arrête pas là. J’ai un très bon avant-goût de ce à quoi ça ressemble, à quoi ressemble un championnat majeur. Les fans me manquent vraiment, et je sais que nous devions tous avoir un type. d’ajustement n’ayant pas de fans, mais c’est là que je veux être. J’adore ça. «

Les applaudissements pour Morikawa ont été vifs et rapides, bien que l’ancien capitaine de la Ryder Cup, Paul McGinley, ait sagement offert une note de prudence concernant les attentes futures – à la fois immédiates et à long terme.

Collin Morikawa cherchera à devenir un vainqueur consécutif du championnat PGA

L’éclat de Morikawa sous la pression a incité beaucoup de gens à comparer la nouvelle star du sport à un certain Tiger Woods, mais McGinley a averti que ces comparaisons étaient bien trop tôt et injustes pour le moins.

« Il va y avoir beaucoup plus d’argent à venir, beaucoup de célébrité, beaucoup plus de pression sur ses épaules », a déclaré McGinley, après quatre passages de commentaires marathon depuis le siège de Sky Sports à Londres – une autre première. « C’est la façon dont il gère ces choses qui déterminera son succès dans sa carrière. Ce gars a quelque chose à son sujet et, pour le moment, il a aussi un peu de confiance.

« Ne sautons pas aux conclusions que c’est le nouveau Tiger Woods, et qu’il va s’enfuir et gagner 15, 16 championnats majeurs. Donnons-lui un peu de temps. Il est sur une bonne forme qui a maintenant est entré en collision avec une brillante victoire, contre un terrain très fort, sur un grand terrain de golf.

3:23 Nick Dougherty revient sur le meilleur de l’action lors d’une finale passionnante au championnat de la PGA. Nick Dougherty revient sur le meilleur de l’action lors d’une finale passionnante au championnat de la PGA.

« Mais faisons juste le point avant de sauter tous à la conclusion qu’il s’agit du nouveau Tiger Woods. »

Alors que Morikawa acceptait de voir son nom gravé sur le magnifique trophée Wanamaker, le monde du golf a réfléchi à une semaine réussie à San Francisco après que la PGA of America ait prouvé que l’organisation d’un championnat majeur dans des circonstances aussi difficiles et sans précédent était loin d’être une tâche impossible. .

Aperçu du championnat de la PGA Vivre de

Et tandis qu’un jeune Américain célébrait un travail bien fait, le reste d’entre nous pouvait espérer une autre ère passionnante pour le golf. Un coup d’œil au classement final nous a révélé qu’une nouvelle race de golfeurs professionnels était prête à concourir pour les plus gros prix au plus haut niveau.

Les noms fermement établis de Dustin Johnson, Paul Casey, Jason Day et Justin Rose étaient dans le mélange pendant une grande partie du tournoi, tandis que Brooks Koepka n’était que trois coups derrière DJ pour le tour final dans sa candidature pour un triplé remarquable. de victoires au championnat de la PGA.

0:36 Collin Morikawa a paré le dernier pour remporter une victoire à deux coups et enregistrer un premier titre majeur au championnat PGA. Collin Morikawa a paré le dernier pour remporter une victoire à deux coups et enregistrer un premier titre majeur au championnat PGA.

Mais il y avait Morikawa, DeChambeau, Wolff, Scottie Scheffler et Cameron Champ, tous notant qu’ils étaient des joueurs avec lesquels il fallait compter. Tous ont la chance d’avoir des capacités et des talents athlétiques naturels, et une quantité apparemment infinie de confiance et de bravade.

La perspective improbable que quelqu’un remporte un tournoi majeur lors de sa première apparition était soudainement une réalité lorsque Wolff a clôturé dimanche un 65 scintillant avec deux birdies au cours des trois derniers trous pour fixer un objectif imposant au début du club à 10 sous la normale.

En fin de compte, cependant, Wolff a été dominé par quelqu’un qui avait joué deux fois plus que le nombre de majors qu’il avait! Peut-être pourrait-il aller mieux un mois plus tard au Winged Foot, lieu de l’US Open? Il s’est avéré que DeChambeau n’aurait pas à attendre beaucoup plus longtemps pour sa grande percée, bien que Wolff ne soit pas loin derrière alors qu’il se contentait de la deuxième place.