PGA Championship: Phil Mickelson promet de rester vif et concentré pour une candidature au titre historique | Actualités du golf

Phil Mickelson réfléchit à prendre un avantage d’un coup dans la dernière journée du championnat de la PGA, après avoir jeté un coussin de cinq coups lors de son troisième tour.

Phil Mickelson a l’intention de regagner et de conserver sa netteté et sa concentration alors qu’il envisage de se battre pour une victoire historique du championnat de la PGA le dernier jour.

Mickelson a maintenu en vie sa tentative de devenir le plus ancien champion majeur de l’histoire malgré un neuf arrière difficile à son troisième tour, qu’il a terminé avec une avance d’un coup sur le double vainqueur Brooks Koepka.

Le gaucher, qui aura 51 ans le mois prochain, a ravi sa légion d’adeptes avec une performance sensationnelle sur la moitié extérieure, faisant quatre birdies et en ajoutant un autre au 10e dans un affichage vintage qui l’a balayé cinq coups loin du peloton de poursuite.

Mickelson a bien réussi à égaler les cinq derniers trous après des erreurs à 12 et 13 ans

Mais après avoir joué 18 trous sur 10 sous la normale, un mauvais entraînement au 12e a conduit à un bogey et le pire était de suivre sur le tee suivant, quand il a accroché un deux bois sauvage dans l’eau et a été forcé de frapper son troisième du tee. boîte.

Il n’a pas pu éviter un double bogey six qui réduisait son avantage à un, mais il a bien réussi à surmonter d’autres frappes erratiques dans le tronçon pour broyer cinq pars de clôture – ses deux sous 70 suffisent pour avoir l’avantage sur Koepka entrant dans le dernier tour.

« Je sentais que j’avais une image très claire sur chaque coup, et je balançais bien le club, et j’exécutais. J’ai juste besoin de garder cette image encore quelques fois », a déclaré le champion de la PGA 2005.

« Donc, même si ça a glissé un peu aujourd'hui et que je ne suis pas resté aussi concentré et aussi vif sur quelques balançoires, c'est nettement mieux que depuis longtemps. Donc je fais beaucoup de progrès, et je ' Je continuerai à travailler là-dessus et j'espère que je serai en mesure d'éliminer quelques-unes de ces fluctuations lâches demain.

« Donc, même si ça a glissé un peu aujourd’hui et que je ne suis pas resté aussi concentré et aussi vif sur quelques balançoires, c’est nettement mieux que depuis longtemps. Donc je fais beaucoup de progrès, et je ‘ Je continuerai à travailler là-dessus et j’espère que je serai en mesure d’éliminer quelques-unes de ces fluctuations lâches demain.

« Je joue beaucoup mieux que le score ne le montre et je pense que si je peux rester juste demain, je publierai un score qui reflète mieux la façon dont je joue réellement.

« Je me concentre sur certaines choses sur lesquelles je dois travailler avant le tour de demain, et je ne m’attarde pas vraiment sur ce qui s’est passé aujourd’hui. Je sais juste que je m’amuse beaucoup et j’apprécie beaucoup de la façon dont les gens ont apporté leur soutien. «

Mickelson ne prend pas de l’avance sur lui-même alors qu’il enchérit pour une sixième majeure à l’âge de 50 ans

Mickelson aime clairement être sur le devant de la scène et en tête du classement dans un championnat majeur avec les spectateurs de retour créant une atmosphère digne de la stature du tournoi, mais il est conscient de la nécessité de rester ancré et « dans le moment », avec l’aide de son frère – et caddie – Tim.

« Je sens et je crois que je joue très bien et que j’ai l’opportunité de disputer un championnat majeur dimanche, et je m’amuse tellement qu’il est plus facile de rester dans le présent et de ne pas prendre de l’avance sur moi-même, » il ajouta.

« Certes, mon frère a joué un grand rôle en me gardant présent et dans le moment et en ne laissant pas quelques mauvaises balançoires m’affecter ici ou là, et donc je pense que nous nous amusons tellement qu’il est facile de rester présent. . «