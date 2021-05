PGA Championship: Phil Mickelson devient le plus ancien grand gagnant de l’histoire avec une victoire à deux coups Actualités du golf

Phil Mickelson est devenu le plus ancien grand champion de l’histoire

Phil Mickelson a défié toutes les chances de devenir le plus vieux champion majeur de l’histoire en surmontant un neuf arrière nerveux pour décrocher une mémorable victoire de deux coups au 103e championnat de la PGA.

Mickelson était à cinq tirs du terrain jusqu’à ce que des erreurs aux 12e et 13e offrent de l’espoir à Brooks Koepka et Louis Oosthuizen, mais le gaucher ne devait pas nier sa place dans le livre des records car il avait son nom gravé sur le trophée Wanamaker pour la deuxième fois, et a égalé les six grands traits de Sir Nick Faldo et Lee Trevino.

Le long et pénible cours sur l’océan à Kiawah Island a été apprivoisé par un homme un peu plus de trois semaines avant son 51e anniversaire, bien qu’il ait reçu un coup de main par des erreurs inhabituelles de la part de son partenaire Koepka, tandis que le duo irlandais Padraig Harrington et Shane Lowry ont tous deux fermé. avec 69 et raté de peu un podium.

Mickelson a fait la normale à seulement l’un des sept premiers trous, mais trois bogeys et trois birdies – y compris une puce de marque du sable au cinquième court qui a mis les pulsations en course – ont suffi à le maintenir à sept sous avec Koepka en perdant trois. coups de feu aux deux par-cinq sur les neuf premiers.

Le joueur de 50 ans a résisté à Brooks Koepka pour remporter la PGA de deux coups

Koepka semblait favori pour remporter sa troisième victoire en quatre ans quand il a réussi un birdie au premier seulement pour sortir des sentiers battus à la longue seconde, où il avait besoin de cinq tirs pour frapper le green avant de deux putting pour un double bogey sept en tant que birdie de Mickelson. terminé un swing à trois coups.

Le double champion a bloqué les rugissements de l’improbable birdie de Mickelson à cinq pour faire un bon trois à la sixième, mais il a rendu cela directement avec un bogey sur le suivant après que Mickelson ait chuté à 10 pieds et roulé dans le putt pour son troisième. birdie du jour.

Deux solides pars ont conduit Mickelson au virage en 36 et il a pris de l’avance avec un autre putt confiant pour birdie à 10 juste au moment où Koepka commençait une glissade intempestive dans le classement, perdant trois tirs en quatre trous, dont six autres au par-cinq. 11ème.

Dernier jour comme c’est arrivé Revivez l’action de la dernière manche du 103e championnat de la PGA à Kiawah Island

Alors que Koepka se dirigeait dans la mauvaise direction, Oosthuizen est soudainement apparu comme la plus grande menace pour le favori des fans de 50 ans, mais le birdie sud-africain à 12 ans a été rapidement oublié quand il a fait un gâchis le 13 – poignardant le fairway après une mauvaise conduite avant de bloquer son troisième dans l’eau.

Le double bogey qui en a résulté a semblé ouvrir la voie à une procession de Mickelson sur le tronçon, mais la pression de diriger un major a commencé à faire des ravages sur le vétéran chevronné, qui a tiré son approche à 13 dans le verre et a bien fait de brouiller un cinq, et il était incapable de monter et descendre pour la normale après avoir été court avec son coup de départ à 14.

Mais Mickelson, qui a parlé samedi soir de la nécessité de maintenir la concentration et la netteté, s’est regroupé avec un par solide à 15 suivi d’un birdie inestimable au prochain, où son gigantesque entraînement de 366 verges a été le plus long de la semaine sur le dernier par -cinq.

0:41 Phil Mickelson a livré un sublime birdie chip-in du sable au court cinquième du dernier jour Phil Mickelson a livré un sublime birdie chip-in du sable au court cinquième du dernier jour

Koepka, quant à lui, a gardé ses espoirs minces en vie avec des birdies à 15 et 16 pour laisser Mickelson trois dégagés vers le redoutable 17e, où Oosthuizen a fait la parité avant de rater de peu un trois au dernier, signant pour un 73 et un score de quatre. sous la normale – son cinquième finaliste majeur.

Mickelson a retiré l’eau du jeu alors qu’il martelait son fer long à l’arrière du 17e green, où il se contentait d’en prendre trois pour descendre avec Koepka avec un putt d’embrayage pour le par qui lui permettait de rester à deux avec juste le 72e trou. jouer.

Le champion élu ne tenait rien pour acquis lorsqu’il a poussé son drive dans le rugueux gauche avec Koepka bien placé sur le fairway, mais Mickelson a eu un dernier coup magique dans son casier, frappant son approche au cœur du green pour remporter la victoire. promenez-vous beaucoup moins stressant.

La plupart des victoires majeures 18 Jack Nicklaus Etats-Unis 15 Tiger Woods Etats-Unis 11 Walter Hagen Etats-Unis 9 Ben Hogan Etats-Unis 9 Gary Player Rsa 8 Tom Watson Etats-Unis 7 Harry Vardon Eng 7 Bobby Jones Etats-Unis 7 Gene Sarazen Etats-Unis 7 Sam Snead Etats-Unis 7 Arnold Palmer Etats-Unis 6 Sir Nick Faldo Eng 6 Lee Trevino Etats-Unis 6 Phil Mickelson Etats-Unis

Entouré de milliers de fans dans des scènes similaires à Tiger Woods remportant le championnat du Tour en 2018, Mickelson a gardé son sang-froid pendant que Koepka a clôturé un 74 décevant, à la traîne du côté du trou et en profitant de son moment dans l’histoire – un 73 assez pour un score gagnant de six sous la normale.

Harrington, qui rejoindra Mickelson parmi les hauts gradés à l’âge de 50 ans en août, a remporté le deuxième et a joué un birdie à la 14e sur le chemin de son meilleur résultat dans une majeure depuis 2012, et son meilleur résultat dans la PGA depuis son victoire à Oakland Hills en 2008.

Le capitaine européen de la Ryder Cup partageait la quatrième place avec Lowry sur deux sous la normale après que le champion de l’Open ait raté une grande chance de six pieds au dernier pour un 68, tandis que le charismatique Harry Higgs a tiré un 70 honorable pour enregistrer son meilleur résultat en carrière dans un Majeur.

Championnat de golf de la PGA Vivre de

Paul Casey a fait une égalité à quatre pour la quatrième place avec un cinq-birdie 71, avec Justin Rose (67), le tenant du titre Collin Morikawa (68) et Jon Rahm (68) se frayant également un chemin dans le top 10 avec Abraham Ancer, dont 65 était la manche basse du championnat.