PGA Championship: les grands espoirs de Rory McIlroy se sont terminés après une autre journée décevante à Kiawah Island | Actualités du golf

Rory McIlroy a eu du mal à un troisième tour 74 au championnat PGA

Rory McIlroy a été laissé en train de regretter une autre journée décevante sur la par-cinq après avoir échoué à se remettre en lice au championnat de la PGA.

McIlroy, qui a remporté l’événement la dernière fois qu’il a eu lieu au cours océanique de Kiawah Island en 2012, n’a pas pu profiter des conditions plus calmes du parcours de Caroline du Sud alors qu’il glissait plus bas dans le classement avec un deux sur 74.

L’ancien n ° 1 mondial a bogeyé son premier trou après avoir trouvé de l’eau au départ du tee, puis n’a pas réussi à profiter du par-cinq suivant, McIlroy étant incapable d’enregistrer un birdie avant de rouler un 25 pieds au neuvième.

McIlroy a trouvé de l’eau au dixième tee pour la deuxième fois cette semaine et a également bogeyé le 11e par cinq, le quadruple vainqueur majeur annulant ensuite un tir tombé au 15e avec un birdie à bout portant au suivant pour le quitter. sur cinq au cours de la dernière journée.

«Je n’ai tout simplement pas bien joué les par-cinq», a déclaré McIlroy. «Aujourd’hui, je les ai mieux joués. Je l’ai fait autour du green sur deux et j’ai tiré un assez mauvais mensonge, je n’ai pas fait de birdie là-bas, puis sur sept, la même chose, j’ai frappé un bon coup de bunker et j’ai raté de peu le putt.

Rory McIlroy a mélangé deux birdies avec quatre bogeys lors de son troisième tour

«Ensuite, le 11, c’était un bogey bâclé. Cela vous montre juste ce terrain de golf, vous manquez un peu, et c’est tellement pénal, vous pouvez simplement vous mettre dans des positions vraiment délicates. Si vous essayez d’être trop parfait avec elle, alors vous pouvez faire des erreurs.

« Ouais, les par-cinq cette semaine n’ont pas été excellents. J’ai cinq points pour le championnat et je pense que la plupart ont été des par-cinq. Je pense que quatre ou cinq points pour les par-cinq. Je il faut également faire d’autres choses, mais cela ne s’est certainement pas produit. »

McIlroy, qui a mis fin à une course mondiale de 18 mois sans victoire plus tôt ce mois-ci au Wells Fargo Championship mais n’a pas de titre majeur depuis sa victoire au PGA Championship en 2014, a admis qu’il y avait encore beaucoup de domaines à améliorer dans son jeu.

« C’est un peu plus ordonné autour des greens, ça touche encore quelques fairways, ça prend certaines de vos chances quand vous frappez de bons coups de fer », a ajouté McIlroy. « Au lieu de faire les pars, vous faites les birdies. Juste un peu d’élan.

Rory McIlroy a joué aux côtés du Canadien Adam Hadwin, qui a affiché un quatre sur 76

«J’ai juste l’impression que je n’ai pas eu d’élan cette semaine. Quand vous commencez comme je l’ai fait aujourd’hui avec un bogey et que vous ne faites pas de birdie au deuxième trou, vous essayez juste toujours de jouer au catch- et c’est difficile sur ce terrain de golf car il y a très peu d’occasions où vous pouvez être vraiment agressif.

« Je suis assez à l’aise avec mon jeu de fer. Je me suis un peu mis hors de position avec quelques coups de départ sur les par-cinq et cela m’a coûté. Encore un peu de travail à faire, pas tout à fait l’impression que tout est là, et c’est ce que fait ce cours. Il expose là où vous n’êtes pas à votre meilleur, et certainement cette semaine, cela n’a pas été le cas. «

