PGA Championship 2023 : Qui peut apprivoiser la « bête » Oak Hill et réussir au « Gypsy King of golf courses » | Nouvelles du golf

Jon Rahm fait partie des joueurs en quête de victoire au championnat PGA cette semaine

Oubliez qu’Oak Hill soit prêt à accueillir le championnat PGA, la plus grande question est de savoir si les joueurs sont prêts pour Oak Hill ? !

C’est l’une des configurations les plus difficiles que j’aie jamais vues en dehors d’un US Open et ce sera une tâche colossale pour chaque joueur. Vous voyez généralement au championnat PGA une configuration plus proche de ce que nous obtenons semaine après semaine lors d’un événement du PGA Tour, alors que cela va être une bête absolue.

C’est le Gypsy King des terrains de golf, car vous ne voudriez pas monter sur le ring contre Tyson Fury et vous ne voudriez pas sortir en combattant votre jeu contre le défi d’Oak Hill ! C’est une tâche énorme.

En quoi est-ce difficile ?

En quoi est-ce difficile ? Chaque tâche connue de l’homme en tant que golfeur sur ce terrain de golf doit être parfaite, même si la première chose que vous devez faire ici est de le conduire très bien et longtemps.

Vous devez être un joueur incroyable et frapper tout de très près. Si vous manquez le green, alors vous devez être un chipper incroyablement bon et un joueur de bunker incroyablement bon ! Même si tout fonctionne comme vous l’espérez, vous devez toujours putter comme un monstre à chaque trou.

Le rough semble être assis presque verticalement et vous ne voulez pas jouer ici par une journée froide et venteuse, car cela ne fera que rendre un long parcours encore plus long. Le parcours est ferme, ce qui ne fait que le rendre plus difficile, nous pourrions donc faire avec une pincée de pluie pour rendre ces fairways un peu plus larges.

Si vous allez là-bas et que vous êtes unidimensionnel, ou si vous comptez sur un aspect de votre jeu pour vous renflouer, alors vous n’allez tout simplement pas le faire ici. Ce sera un bon joueur qui remportera ce match dimanche.

Préoccupation majeure pour McIlroy ?

Rory McIlroy arrive dans cet événement dans une forme difficile et, pour être honnête, je m’inquiète pour lui cette semaine et je pense vraiment que ça va être difficile pour lui de faire le travail ici.

Il a raté la coupe au Masters et a eu du mal à Quail Hollow, son problème de retard étant principalement qu’il n’a pas tout fait droit. Si vous ne le conduisez pas bien ici, alors vous êtes juste en train de sortir du dur, donc vous êtes instantanément confronté à cela. J’espère que McIlroy pourra me prouver le contraire !

Jon Rahm et Scottie Scheffler sont les deux joueurs que vous considérez comme les deux meilleurs au monde.

Jon Rahm et Scottie Scheffler sont les deux joueurs que vous considérez comme les deux meilleurs au monde. Scheffler a déjà gagné deux fois cette année, mais Rahm doit être le grand favori pour gagner cette semaine.

Rahm le conduit si bien, c’est un merveilleux joueur de fer et il a tout dans son jeu en ce moment. Cette fois l’année dernière, il y avait peut-être des points d’interrogation sur ce putt, mais plus maintenant. Le champion des Masters sera certainement prêt à basculer après quelques semaines de congé et vous ne pouvez pas parier contre lui.

Un gagnant LIV à Oak Hill ?

Un gagnant LIV à Oak Hill ?

Les joueurs de LIV voudront tous être les premiers à remporter un majeur en jouant sur leur circuit et il y en a quelques-uns qui pourraient certainement le faire cette semaine.

Talor Gooch a connu une séquence de victoires sur le circuit LIV, vous devez donc le considérer comme un concurrent, tandis que Dustin Johnson est un excellent pilote du ballon et se met en forme avec sa victoire à Tulsa dimanche.

Talor Gooch a connu une séquence de victoires sur le circuit LIV, vous devez donc le considérer comme un concurrent, tandis que Dustin Johnson est un excellent pilote du ballon et se met en forme avec sa victoire à Tulsa dimanche.

Il y a aussi, bien sûr, Brooks Koepka, qui est un grand champion et sait exactement à quoi s’attendre cette semaine. Il a passé une bonne semaine au Masters mais a un peu échoué en s’estompant le dernier jour, mais c’est un grand joueur et il voudra bien performer ici cette semaine.

