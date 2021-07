PG, XOM, CVX, CAT et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux avant la cloche :

Procter & Gamble (PG) – Le géant des produits de consommation a augmenté de 1,1% en pré-commercialisation après avoir dépassé les estimations de 5 cents avec un bénéfice trimestriel de 1,13 $, tandis que les revenus ont également dépassé les prévisions. P&G a mis en garde contre la poursuite des pressions inflationnistes à mesure que les coûts des intrants augmentent. Par ailleurs, le PDG David Taylor quittera ses fonctions en novembre après une période de 6 ans, pour être remplacé par le directeur de l’exploitation Jon Moeller. Taylor deviendra président exécutif.

Exxon Mobil (XOM) – Exxon Mobil a gagné 1,10 $ par action pour le deuxième trimestre, 11 cents au-dessus des estimations, tandis que les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street. Exxon a bénéficié d’une structure de coûts améliorée et de meilleures conditions de marché.

Chevron (CVX) – Chevron a augmenté de 1,9% dans les échanges avant commercialisation après avoir dépassé les estimations de 12 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 1,71 $ par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, car les prix du pétrole ont augmenté et les conditions du marché se sont améliorées.

Caterpillar (CAT) – Caterpillar a chuté de 2 % en pré-commercialisation, malgré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Caterpillar a battu les estimations de 20 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 2,60 $ par action, aidé par la reprise de l’économie mondiale.

Robinhood (HOOD) – L’action Robinhood reste sous surveillance après avoir glissé de plus de 8% lors de sa première session à Wall Street. Le PDG Vlad Tenev a déclaré à Jim Cramer de CNBC qu’il ne s’inquiétait pas des fluctuations quotidiennes du marché et qu’il avait une vision à long terme de la fortune du fournisseur de plateforme de trading.

Capri Holdings (CPRI) – La société derrière les marques de luxe Michael Kors et Versace a gagné un montant ajusté de 1,42 $ par action pour son dernier trimestre, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de 80 cents. Les revenus ont également dépassé les prévisions et Capri a relevé ses perspectives annuelles pour la deuxième fois cette année. L’action a bondi de 3,9% en pré-marché.

Marques de restaurants (QSR) – La société mère de Tim Hortons, Popeyes et Burger King a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 77 cents par action, 51 cents au-dessus des estimations, et les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street. Les résultats ont été stimulés par un nombre croissant de clients visitant les restaurants à mesure que la pandémie reculait.

Amazon (AMZN) – Les actions d’Amazon ont chuté de 6,6% en pré-commercialisation après avoir raté les estimations de revenus de Wall Street pour la première fois depuis le troisième trimestre de 2018. Elle a cependant annoncé un bénéfice trimestriel de 15,12 $ par action, dépassant l’estimation du consensus. de 12,30 $.

Pinterest (PINS) – L’action Pinterest a été martelée de 21,2% dans les échanges avant commercialisation après que l’opérateur du site Web de partage d’images a signalé une baisse trimestrielle du nombre moyen d’utilisateurs mensuels. Pinterest avait vu son utilisation augmenter pendant la pandémie alors que les gens restaient à la maison et passaient plus de temps devant leurs ordinateurs. Pinterest a cependant dépassé les estimations des analystes en termes de bénéfices et de revenus pour son dernier trimestre.

T-Mobile US (TMUS) – T-Mobile a annoncé un bénéfice trimestriel de 78 cents par action, 25 cents de plus que les prévisions de Street, tandis que le fournisseur de services mobiles a également vu ses revenus dépasser les estimations. La demande plus élevée d’appareils et de services 5G a contribué à augmenter le nombre d’abonnés.

Gilead Sciences (GILD) – Gilead a dépassé les estimations de 14 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 1,87 $ par action, tandis que les revenus du fabricant de médicaments ont également dépassé les estimations. Cependant, les ventes des médicaments anti-VIH phares de Gilead ont chuté de 2% au cours du trimestre, et le titre a perdu 1,5% dans les échanges avant commercialisation.

Texas Roadhouse (TXRH) – Texas Roadhouse a battu les estimations de 9 cents avec un bénéfice trimestriel de 1,08 $ par action, tandis que les revenus de la chaîne de restaurants étaient également supérieurs aux prévisions de Street. Cependant, Texas Roadhouse a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix des aliments continuent d’augmenter et que son action a chuté de 5,2% avant la commercialisation.