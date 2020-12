ALLEN, Texas, 21 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Une nouvelle enquête auprès des détaillants en ligne et omnicanaux britanniques menée par PFS, l’unité opérationnelle opérationnelle de PFSweb, Inc. (NASDAQ: PFSW), révèle que la majorité des détaillants sont encore à se préparer adéquatement à la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre 2020.

Avec un peu plus de la moitié (54%) des détaillants britanniques déclarant qu’ils sont soit pleinement préparés pour le Brexit, soit le seront d’ici la fin de 2020, cela laisse encore une proportion importante de détaillants qui ne seront pas prêts à temps. L’étude a également révélé que la plupart des détaillants pensent que le Brexit aura un impact sur leurs activités commerciales.

Pour beaucoup, l’arrivée du COVID-19 a poussé le Brexit plus bas dans la liste des priorités. Avec des discussions en cours pour décider de l’avenir de la relation Royaume-Uni-UE, des impacts sur des domaines de la chaîne d’approvisionnement sont déjà prévus. Avec les pressions exercées sur les services à la clientèle, les problèmes de traitement des demandes et le manque de clarté entourant les changements douaniers qui dominent les données, ce sur quoi les entreprises choisissent de se concentrer en premier reste à voir – accord ou pas d’accord.

Alors que le temps presse jusqu’à la fin de 2020, de nombreux détaillants se rendent compte que le moment est venu d’agir.

Les principales conclusions de la recherche comprennent:

Un peu plus de la moitié (54%) des détaillants britanniques estiment qu’ils sont soit pleinement préparés pour le Brexit, soit le seront d’ici la fin de 2020

Près d’un tiers (29%) admettent qu’ils n’ont pas encore fait de préparatifs

Quatre cinquièmes (79%) admettent qu’ils seront touchés par les effets transfrontaliers du Brexit

Les deux tiers (67%) des répondants pensent que le Brexit pourrait entraîner un carnet de commandes au premier trimestre 2021

Plus de la moitié (56%) disent que ces retards seraient liés à l’envoi de marchandises à des clients dans l’UE depuis le Royaume-Uni

Les deux tiers (67%) pensent qu’ils ressentiront un impact lors de l’importation de produits en provenance de fournisseurs de l’UE

Assurer une transition en douceur

Jusqu’à présent, seul un tiers des détaillants ont évalué ou mis en œuvre une nouvelle technologie pour accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement (37%) et ont déjà, ou sont en train d’intégrer un logiciel de gestion des stocks et des commandes (36%).

Une étude montrant que seulement un tiers des détaillants ont fractionné, ou vont diviser, leur inventaire pour baser l’exécution sur des sites britanniques ou européens existants, seuls les deux cinquièmes des répondants à l’enquête ont déjà organisé les numéros EORI, qui est un élément essentiel du Brexit préparatifs – et qui sera étroitement surveillé par HMRC. De même, la nomination d’un marchand officiel (MoR), un fournisseur tiers pour assurer une gestion et un reporting de la TVA conformes, voit les mêmes chiffres, avec encore moins de mise en œuvre de systèmes de prévention de la fraude.

Maintenir la satisfaction client

Les deux tiers des personnes interrogées déclarent se préparer à un carnet de commandes du Brexit au début de 2021 (67%) et s’attendent à ce que les délais de livraison soient plus longs qu’ils ne sont actuellement en mesure de le promettre aux clients (65%).

Plus de la moitié des personnes interrogées ont confirmé que leurs centres de contact ne disposent pas des ressources nécessaires pour traiter l’augmentation prévue des plaintes des clients liées aux retards de livraison en janvier 2021. À noter en particulier:

55% ne seront pas en mesure de gérer une recrudescence des retours qui ne sont pas liés à Noël

Un tiers des répondants (34%) anticipent déjà une augmentation des plaintes des clients au cours du premier trimestre 2021 en conséquence directe du Brexit. Pour gérer ces problèmes, 40% prévoient d’informer de manière proactive les clients des retards de livraison et de la réduction de la disponibilité des stocks

Une nouvelle approche s’impose

Les détaillants britanniques s’attendent également à voir un changement de comportement des consommateurs en 2021. 43% s’attendent à ce que leurs clients britanniques achètent avec davantage de marques basées au Royaume-Uni. En conséquence, 35% ont déclaré qu’ils se concentreraient sur la constitution d’une clientèle britannique.

Joe Farrell, vice-président des opérations internationales chez PFS, commente: «Les détaillants qui mettent actuellement en place des mesures, telles que l’utilisation de plusieurs points de distribution à travers le Royaume-Uni et l’UE pour acheminer les marchandises aux clients à temps, survivront et prospéreront après le Brexit. . Les détaillants opérant au Royaume-Uni et en Europe devraient également se tourner vers des prestataires de services tiers pour les aider à préparer leur chaîne d’approvisionnement et à atténuer les problèmes potentiels découlant d’un scénario de Brexit sans accord. En examinant où se trouvent leurs clients et en déterminant comment les stocks doivent être répartis dans les deux régions, les détaillants améliorent leurs chances d’obtenir les produits là où ils sont le plus nécessaires, tout en maintenant des niveaux de satisfaction clients vitaux. »

Pour en savoir plus sur la recherche, lisez « Le compte à rebours final: les détaillants résistent-ils bien à leurs plans pour le Brexit? » micro-rapport ici. Pour une vue d’ensemble de nos résultats, vous pouvez consulter notre infographie ici.

À propos de la recherche

En novembre 2020, Arlington Research, pour le compte de PFS, a mené une enquête auprès de 150 décideurs ayant des responsabilités omnicanal, opérations, commerce électronique et commerce numérique, chaîne d’approvisionnement, logistique et services à la clientèle dans des détaillants en ligne et omnicanaux au Royaume-Uni comptant plus de 250 employés. Les secteurs verticaux comprennent les bijoux, les cosmétiques, les vêtements, la mode et les biens de consommation.

À propos de PFSweb, Inc.

PFSweb (NASDAQ: PFSW) est une société mondiale de services de commerce qui gère l’expérience d’achat en ligne des clients pour le compte des principaux fabricants et détaillants de marque. À travers deux business units – LiveArea pour le marketing axé sur les données et la conception d’expérience omnicanale grâce à la sélection de la technologie, à la mise en œuvre de la plateforme et aux services orchestrés, et PFS pour l’exécution des commandes, le centre de contact, le traitement des paiements / la gestion des fraudes et les services de gestion des commandes – ils fournissent des solutions à un large éventail de sociétés Fortune 500® et de marques connues telles que Procter & Gamble, L’Oréal USA, ASICS, Pandora, Ralph Lauren, Shiseido Americas, la United States Mint et bien d’autres. PFSweb permet à ces marques de fournir une expérience d’achat en ligne plus pratique et plus centrée sur la marque via les canaux commerciaux traditionnels et en ligne. La société est basée à Allen, au Texas, avec des emplacements supplémentaires dans le monde entier. Pour plus d’informations, visitez www.pfsweb.com.

