PFL : Spectacle d’après-combat de la Bataille des Géants : Réaction au KO brutal de Francis Ngannou dans un retour émotionnel

Francis Ngannou a rappelé aux fans de MMA à quel point il peut être vicieux dans la cage alors qu’il a complètement roulé Renan Ferreira, le faisant perdre connaissance au premier tour de l’événement à la carte PFL: Battle of the Giants en Arabie Saoudite. Où va Ngannou à partir d’ici, et est-ce même une question juste à poser avec tout ce que l’ancien champion de l’UFC a vécu ?

Après l’événement PFL de samedi, Mike Heck et E. Casey Leydon de MMA Fighting réagissent à l’incroyable performance de Ngannou lors de son premier combat de MMA en près de trois ans, à l’émotion qui l’a envahi lui et son équipe, son plan de match et Ferreira remplissant un rôle central. De plus, ils discutent du fantastique co-événement principal entre Cris Cyborg et Larissa Pacheco, où Cyborg passe de sa victoire, comment se déroulerait un combat hypothétique entre Cyborg et Kayla Harrison, la grande victoire bouleversée de Paul Hughes contre AJ McKee, si Hughes devait faire face. Usman Nurmagomedov ensuite, et plus encore.

