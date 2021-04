Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna Covid-19 étaient efficaces à 94% pour prévenir les hospitalisations chez les adultes entièrement vaccinés âgés de 65 ans et plus, selon une étude du monde réel publiée mercredi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Les vaccins à ARNm à deux doses se sont également révélés efficaces à 64% pour prévenir les hospitalisations chez les personnes âgées qui n’ont reçu qu’une seule injection, selon l’étude des CDC. Il a évalué 417 adultes hospitalisés dans 14 États de janvier à mars. L’agence américaine a déclaré que les résultats étaient cohérents avec ceux trouvés dans les essais cliniques.

« Cette évaluation américaine multisite dans des conditions réelles suggère que la vaccination a fourni une protection contre l’hospitalisation associée au COVID-19 chez les adultes âgés de 65 ans ou plus », a écrit le CDC dans l’étude. « La vaccination est un outil essentiel pour réduire le COVID-19 sévère dans les groupes à haut risque. »

L’étude du CDC fournit plus de preuves sur les avantages de se faire vacciner contre le virus, qui a infecté plus de 32,1 millions d’Américains et tué au moins 573 420, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Les responsables de la santé avaient précédemment déclaré que les hospitalisations au Covid-19 chez les Américains plus âgés, qui courent un risque accru de maladie grave, avaient chuté depuis que les vaccins sont devenus disponibles aux États-Unis à la fin de l’année dernière.

Mardi, plus de 81% des adultes américains âgés de 65 ans et plus avaient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon les données compilées par le CDC. Plus de 67% des adultes américains âgés de 65 ans et plus sont entièrement vaccinés, selon le CDC.

Dans un communiqué mercredi, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que les conclusions de l’agence étaient « des nouvelles encourageantes et bienvenues ».

«Les résultats sont prometteurs pour nos communautés et nos hôpitaux», a-t-elle déclaré. « Alors que nos efforts de vaccination continuent de s’étendre, les patients atteints de COVID-19 ne submergeront pas les systèmes de soins de santé – laissant le personnel hospitalier, les lits et les services disponibles pour les personnes qui en ont besoin pour d’autres conditions médicales. »

Plus tôt cette semaine, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les Américains devraient commencer à voir un tournant dans la pandémie « d’ici quelques semaines » alors que les États-Unis continuent de vacciner les Américains à un rythme rapide.

Les États-Unis rapportent en moyenne 2,7 millions de vaccinations quotidiennes contre le Covid-19 au cours de la semaine dernière, selon les données du CDC, à peu près équivalentes aux niveaux d’il y a un mois.

Si les États-Unis poursuivent leur rythme de vaccination, « littéralement d’ici quelques semaines, nous allons commencer à voir un revirement de la dynamique », a déclaré Fauci lundi lors d’un événement virtuel organisé par la Harvard TH Chan School of Public Health.

« Pas en raison de l’absence d’infections », dit-il. «Si vous attendez une immunité collective de type rougeole classique, cela prendra du temps avant d’y arriver. Mais cela ne veut pas dire que nous n’allons pas avoir une diminution significative du nombre d’infections par jour et un diminution significative de tous les paramètres, à savoir les hospitalisations et les décès. «