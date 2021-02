Pfizer testera une injection de rappel et développera un vaccin adapté pour répondre aux préoccupations des variantes.

Alors que les inquiétudes grandissent sur le fait que de nouvelles variantes de coronavirus pourraient atténuer les effets protecteurs des vaccins, Pfizer et BioNTech ont déclaré jeudi qu’ils prévoyaient de tester une troisième injection de rappel et de mettre à jour leur vaccin d’origine.

«Une variante peut changer en quelques jours et une complètement différente peut prendre le relais», a-t-il déclaré. «Il faut avoir de bonnes preuves épidémiologiques et de bonnes données sur l’efficacité dans le monde réel pour savoir si une variante de vaccin en vaut la peine et pour qui.»

Le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins à la clinique Mayo de Rochester, au Minnesota, a déclaré que Pfizer et d’autres sociétés étaient intelligentes pour se préparer à la possibilité qu’une variante puisse rendre leurs vaccins moins efficaces. Il a ajouté que plus d’informations sur la manière dont les vaccins originaux agissent contre les nouvelles variantes étaient nécessaires avant de changer complètement de vitesse.

Parce que Pfizer et BioNTech estiment que leur vaccin existant offre toujours une bonne protection contre les variantes, a déclaré le Dr Dormitzer, leur plan de vaccination adapté ressemble plus à un essai – un moyen d’apprendre à créer et à étudier rapidement un vaccin modifié au cas où un vaccin plus menaçant serait plus menaçant. la mutation se développe dans le futur.

«L’idée derrière le test n’est pas que nous pensons que nous devons changer le vaccin dès maintenant – nous pensons que nous ne le faisons probablement pas», a déclaré le Dr Dormitzer.

Mais, a-t-il dit, les entreprises pourraient appliquer les leçons qu’elles tirent des essais cliniques qu’elles planifient «si nous nous trouvons dans une situation à l’avenir où nous devions vraiment agir rapidement parce qu’une nouvelle souche a commencé à circuler qui n’était pas couverte par le vaccin. . »