Pfizer s’attend à ce que les adultes plus âgés, ceux souffrant de maladies sous-jacentes, soient les premiers en ligne

Lors d’un appel aux résultats mardi, Mikael Dolsten, directeur scientifique de Pfizer, a déclaré qu’il était logique de commencer par les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques qui les rendent plus vulnérables aux maladies graves et à l’hospitalisation, telles que les maladies cardiovasculaires ou l’asthme. .

« Nous ne pouvons pas prédire ce que feront le CDC et la FDA », a-t-il ajouté.

Le commentaire de Dolsten intervient après que la société ait annoncé que les ventes de son vaccin Covid-19 avaient stimulé ses résultats financiers du premier trimestre.

La société s’attend désormais à des ventes annuelles de 26 milliards de dollars du vaccin, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes d’environ 15 milliards de dollars. Il s’attend à un bénéfice avant impôts ajusté dans la fourchette élevée de 20% des revenus pour le vaccin.

« Sur la base de ce que nous avons vu, nous pensons qu’une demande durable pour notre vaccin Covid-19, similaire à celle des vaccins contre la grippe, est un résultat probable », a déclaré le PDG de Pfizer Albert Bourla aux investisseurs lors de l’appel aux résultats.

Si les Américains avaient besoin de vaccins de rappel, le gouvernement américain devrait probablement prendre des dispositions avec les fabricants de médicaments pour fournir des doses supplémentaires et planifier la distribution des vaccins.

Le mois dernier, Andy Slavitt, conseiller principal de l’équipe d’intervention Covid du président Joe Biden, a déclaré que la Maison Blanche se préparait au besoin potentiel de vaccins de rappel Covid-19. Il a déclaré que l’administration Biden avait réfléchi à la nécessité de sécuriser des doses supplémentaires.