Pfizer révise les directives de stockage ultra-froides pour Covid-19 jab, affirme que le vaccin est stable à la température du réfrigérateur

Les partenaires de vaccins Pfizer et BioNTech ont déclaré avoir soumis de nouvelles données au régulateur américain de la santé montrant que leur jab peut être stocké à des «températures de réfrigérateur» plutôt qu’aux niveaux ultra-froids actuellement prescrits.

Dans un communiqué de vendredi, la paire affirme que leur vaccin Covid-19 développé conjointement peut en fait être stocké en toute sécurité entre -25 ° C et -15 ° C – un changement substantiel par rapport aux températures de -80 ° C et -60 ° C précédemment jugées nécessaires.

Les entreprises ont déclaré avoir partagé leurs nouvelles données avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. «Si elle est approuvée, cette nouvelle option de stockage offrirait aux pharmacies et aux centres de vaccination une plus grande flexibilité dans la façon dont ils gèrent leur approvisionnement en vaccins», a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.

Selon les directives actuelles, le vaccin Pfizer-BioNTech doit être stocké à des températures ultra-froides, et l’exigence extrême a eu un impact sur l’utilisation du vaccin dans de nombreux pays du monde, car la capacité nécessaire de la chaîne du froid n’est pas universellement disponible.

Début novembre, le jab de Pfizer est devenu le premier candidat vaccin Covid-19 à publier ses données d’essai de phase trois complètes. Le cliché est désormais largement utilisé dans le monde entier.

La société s’est engagée à aider à fournir des doses aux pays les plus pauvres, mais l’UNICEF a averti que de nombreux pays sont confrontés à des défis pour stocker la solution à des températures aussi extrêmement froides et administrer rapidement les injections une fois qu’elles arrivent.

