Pfizer rejette l’affirmation de Moderna selon laquelle il a copié le vaccin Covid et accuse son rival de réécrire l’histoire

Pfizer a rejeté les allégations de son rival Moderne que son vaccin Covid-19 est une copie, accusant la société de biotechnologie de Boston de réécrire l’histoire pour revendiquer une technologie développée par un domaine de scientifiques depuis de nombreuses années.

Pfizer a demandé lundi à un tribunal fédéral du Massachusetts de rejeter le procès de Moderna demandant des dommages-intérêts pour des violations présumées de brevets liées au vaccin Covid de la société de Boston. Pfizer a demandé au tribunal d’empêcher Moderna de poursuivre à nouveau contre lui ou ses partenaires pour trois prétendues violations de brevets.

Moderna, dans une plainte déposée en août, a accusé Pfizer d’avoir copié deux technologies clés qui rendent possibles les vaccins à ARN messager Covid.

Moderna a accusé Pfizer d’utiliser la même modification de l’ARNm qui maintient la molécule stable suffisamment longtemps pour programmer les cellules humaines afin de produire la protéine de pointe cruciale qui déclenche une réponse immunitaire contre Covid.

Moderna a également accusé Pfizer d’utiliser la même protéine de pointe pleine longueur dans ses injections Covid. Moderna dit avoir démontré qu’un pic complet a produit une réponse immunitaire en 2015 lorsqu’il a développé un vaccin à ARNm contre le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Ce vaccin n’a jamais été commercialisé.

“Les inventions de Moderna que Pfizer et BioNTech ont choisi de copier ont été fondamentales pour le succès de leur vaccin”, a affirmé la société.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont vigoureusement rejeté ces allégations, affirmant que les éléments de base technologiques des vaccins avaient été développés par un groupe de chercheurs avant le début de la pandémie. Ils ont accusé Moderna d’essayer de “se placer seul sous les projecteurs”.

“Moderna a tort, et son histoire révisionniste n’est pas basée sur des faits. Pfizer et BioNTech n’ont pas copié la technologie de Moderna”, a déclaré Pfizer dans sa réponse. “Au lieu de cela, Pfizer et BioNTech ont développé indépendamment leur vaccin en utilisant l’innovation de leurs scientifiques respectifs et en s’appuyant sur des décennies de recherche menées par d’autres avant le début de la pandémie.”

Pfizer a déclaré que la modification de l’ARNm avait été développée par des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie, dont l’un est maintenant un cadre chez BioNTech. Il a rejeté la prétention de Moderna de posséder la technologie des protéines de pointe pleine longueur. Pfizer a déclaré que les scientifiques s’inquiétaient des coronavirus depuis l’épidémie de SRAS de 2003 et qu’en 2009, les scientifiques avaient compris que le pic de pleine longueur induisait une forte réponse immunitaire.

Pfizer et Moderna ont généré des dizaines de milliards de dollars de revenus grâce aux vaccins Covid et généré des bénéfices exceptionnels depuis que les injections ont été autorisées pour la première fois en décembre 2020.

Moderna demande au tribunal de lui accorder des dommages-intérêts depuis mars 2022, y compris les redevances et le manque à gagner avec intérêts. La société demande également des dommages-intérêts majorés jusqu’à trois fois le montant des dommages-intérêts compensatoires constatés.