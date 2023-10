Pfizer réduit ses bénéfices et ses prévisions de revenus alors que les ventes de Covid s’effondrent

Pfizer a réduit vendredi ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l’ensemble de l’année, car il a déclaré que la demande pour ses produits Covid avait diminué.

La société prévoit désormais un chiffre d’affaires de 58 à 61 milliards de dollars pour 2023, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 67 à 70 milliards de dollars. Pfizer a déclaré avoir réduit ses perspectives de revenus « uniquement en raison de ses produits Covid ».

La société biopharmaceutique a réduit ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année, dans une fourchette de 1,45 $ à 1,65 $ par action, contre 3,25 $ à 3,45 $ par action auparavant.

Pfizer a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus du traitement Covid Paxlovid soient inférieurs de 7 milliards de dollars aux prévisions précédentes, en partie à cause du retour des doses étiquetées pour une utilisation d’urgence par le gouvernement américain. Il a également déclaré qu’il prévoyait que les ventes de son vaccin, Comirnaty, seraient inférieures de 2 milliards de dollars aux prévisions initiales en raison de taux de vaccination inférieurs aux prévisions.

Le dernier rappel Covid de Pfizer est devenu disponible aux États-Unis le mois dernier, mais le déploiement a été difficile en raison de problèmes d’approvisionnement et de couverture d’assurance. Moins de patients ont également recherché des traitements contre Covid qu’au début de la pandémie, car la vaccination et l’immunité préalable conduisent à des cas plus bénins pour de nombreuses personnes.

Les actions de Pfizer ont chuté de plus de 3 % lors des échanges prolongés de vendredi.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.