Pfizer publie des données montrant que les boosters omicron sont meilleurs que les anciens clichés

Un agent de santé administre une dose de vaccin Pfizer covid-19 à un homme au Sanford Civic Center. Avec l’émergence de la variante Omicron covid-19 dans de nombreux pays, dont les États-Unis, les Centers for Disease Control (CDC) américains ont encouragé tous les adultes vaccinés à recevoir leur rappel Covid-19.

Pfizer et BioNTech ont également découvert que les personnes avec et sans infection antérieure par Covid avaient une augmentation significative de leurs niveaux d’anticorps après les rappels omicron. Mais ceux qui n’avaient pas d’infection antérieure avaient une augmentation plus importante de leurs anticorps, selon les entreprises.

De plus, les personnes âgées de 18 à 55 ans qui ont reçu le rappel avaient 9,5 fois plus d’anticorps ciblant l’omicron BA.5 qu’elles n’en avaient avant de recevoir le vaccin. Ces participants n’ont pas été comparés à des personnes du même âge ayant reçu les anciens vaccins.

L’étude a comparé 36 personnes âgées de plus de 55 ans qui ont reçu le rappel omicron comme quatrième dose avec 40 personnes du même groupe d’âge qui ont reçu le vaccin original comme quatrième injection.

Les personnes âgées de plus de 55 ans qui ont reçu le nouveau rappel avaient environ quatre fois plus d’anticorps ciblant l’omicron BA.5 que les personnes du même groupe d’âge qui ont reçu l’ancien vaccin, selon les entreprises. Les anticorps sont un élément clé du système de défense de l’organisme qui empêche le virus d’envahir les cellules.

Pfizer et BioNTech ont publié vendredi plus de données humaines indiquant que les boosters omicron BA.5 fonctionnent mieux que les anciens vaccins Covid.

Pfizer et BioNTech ont publié les premières données humaines en octobre montrant que les boosters omicron déclenchent une meilleure réponse immunitaire. Mais deux petites études indépendantes de Columbia et de Harvard ont mis en doute si les coups étaient vraiment une amélioration significative. Ils ont trouvé les nouveaux boosters et les anciens coups exécutés à peu près de la même manière contre omicron BA.5.

La Food and Drug Administration a déclaré que les études de Columbia et de Harvard étaient trop petites pour tirer des conclusions définitives sur les rappels. La communauté scientifique et les responsables de la santé publique suivent de près les données sur les rappels car la FDA les a autorisés sans données humaines directes.

La FDA s’est plutôt appuyée sur les données humaines d’un tir similaire ciblant la version originale d’omicron, BA.1, ainsi que sur des études animales qui ont directement examiné le tir BA.5.

Pfizer et Moderna développaient à l’origine des injections BA.1, mais la FDA leur a demandé de changer de vitesse au cours de l’été et de développer un booster ciblant BA.5 car il était devenu la variante dominante. En conséquence, les entreprises n’avaient pas assez de temps pour lancer des essais cliniques et fournir des données avant l’autorisation de la FDA.

La FDA a agi de toute urgence pour déployer de nouveaux vaccins ciblant l’omicron d’ici l’automne, dans le but d’éviter une nouvelle vague d’infections, d’hospitalisations et de décès cet automne et cet hiver.

La Maison Blanche, la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré à plusieurs reprises que les rappels devraient offrir une meilleure protection cet automne et cet hiver car ils sont directement appariés à la souche virale prédominante pour la première fois depuis décembre 2020.

Les rappels sont appelés vaccins bivalents car ils ciblent à la fois la variante omicron BA.5 ainsi que la souche virale originale apparue en Chine en 2019. Les anciens vaccins sont appelés vaccins monovalents car ils ne ciblent que la souche Covid originale.

Les vaccins monovalents n’offrent plus une protection significative contre les infections et les maladies bénignes car le virus a tellement évolué. Ils sont encore généralement efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations, bien que cette protection ait également diminué avec le temps.