Pfizer prévoit de réduire presque de moitié le temps nécessaire pour produire un lot de vaccin COVID-19, de 110 jours à 60 en moyenne, car cela rend le processus plus efficace et la production est développée, a déclaré la société à USA TODAY. .

Alors que le pays accélère ses programmes de vaccination, l’augmentation pourrait aider à soulager les goulots d’étranglement causés par les pénuries de vaccins.

«Nous appelons cela« Project Light Speed ​​», et cela pour une raison», a déclaré Chaz Calitri, vice-président de Pfizer pour les opérations pour les injectables stériles, qui dirige l’usine de Kalamazoo, au Michigan. « Rien que le mois dernier, nous avons doublé la production. »

L’augmentation de la vitesse et de la capacité n’est pas inattendue, a déclaré Robert Van Exan, président de Immunization Policy and Knowledge Translation, une société de conseil en production de vaccins.

«Personne n’a jamais produit de vaccins à ARNm à cette échelle, vous pouvez donc parier que les fabricants apprennent au fur et à mesure. Je vous parie que chaque jour, ils rencontrent un problème de vaccination et chaque jour ils le résolvent et cela entre dans leur livre de jeu », a-t-il déclaré.

Le vaccin COVID-19 de Pfizer est fabriqué dans trois usines Pfizer différentes: à partir de Chesterfield, Missouri, à Andover, Massachusetts et à Kalamazoo, Michigan. Samedi, environ 20,6 millions de doses du vaccin Pfizer avaient été administrées dans tout le pays.

Pfizer a basé son système de production sur la façon dont le vaccin a été développé en laboratoire, a déclaré Calitri. Normalement, les ingénieurs passeraient des années à améliorer l’efficacité et la rentabilité. Ce n’est pas ce qui s’est passé avec COVID-19.

« Nous sommes passés directement à la production commerciale », a déclaré Calitri.

Dès que les flacons de vaccin ont commencé à sortir de la chaîne de production, les ingénieurs ont commencé à analyser comment le processus pouvait fonctionner plus vite et mieux.

« Nous avons fait beaucoup d’améliorations vraiment astucieuses », at-il ajouté.

La production s’accélère. Par exemple, la fabrication de l’ADN qui lance le processus de vaccination a d’abord pris 16 jours; Bientôt, il en faudra neuf ou 10. Alors que le contrôle de la qualité et les tests se sont accélérés, les responsables de l’entreprise disent que les réglementations de la FDA et les meilleures pratiques de fabrication sont toujours respectées.

En plus d’améliorer la vitesse, Pfizer augmente également sa production en ajoutant plus de lignes de fabrication dans les trois usines.

Au fur et à mesure que l’effort de vaccination se poursuit, des gains d’efficacité sont attendus.

« Il va y avoir de profonds changements dans la façon dont nous faisons des affaires », a déclaré Calitri. « Nous venons de nous démontrer que nous pouvons passer d’un coup de téléphone en mars à la livraison de 50 à 60 millions de doses. »

