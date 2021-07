Pfizer prépare un TROISIÈME injection de rappel Covid ciblant la variante infectieuse Delta à prendre 6 à 12 mois après la vaccination complète

PFIZER prépare un troisième coup de rappel Covid pour affronter la variante mortelle Delta, a révélé la société jeudi.

La société pharmaceutique demande l’autorisation d’urgence de la FDA pour qu’un autre vaccin soit administré six à douze mois après la vaccination complète.

Les données préliminaires tirées de la propre étude de rappel de la société montrent que les niveaux d’anticorps augmentent de cinq à dix fois après avoir été inoculés avec une troisième dose par rapport à un schéma vaccinal de deuxième dose, a déclaré le Dr Mikael Dolsten de Pfizer à Bloomberg.

« Il y a beaucoup de peur et d’inquiétude » concernant les variantes, a déclaré Dolsten, citant des données d’Israël et de la Grande-Bretagne sur l’efficacité du vaccin au fil du temps. « Nous sommes convaincus qu’un tel coup de pouce sera très efficace contre la variante delta. »

Il a ajouté que d’autres études sont en cours et qu’il ira de l’avant en août pour augmenter le nombre de sujets testés afin de déterminer qu’un troisième coup est nécessaire.

Pfizer et son partenaire BioNTech, qui ont collaboré au développement du vaccin, l’auraient modifié pour être plus agressif dans sa défense contre la variante Delta qui a été détectée pour la première fois en Inde, n’a pas continué à contrecarrer la variante de Kent et à dominer la vague de cas aux États-Unis comme il a au Royaume-Uni.

Les personnes entièrement vaccinées ne sont pas à l’abri d’attraper Covid, mais elles ont un meilleur moyen de résister à attraper la maladie causée par la variante Delta.

Ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose du vaccin ont une protection de 33% contre Delta – mais le risque de contracter une maladie grave qui nécessiterait une hospitalisation est beaucoup plus faible.

Pour ceux qui n’ont pas été vaccinés – la grande majorité des moins de 30 ans – ils n’ont aucune immunité contre cela.

Le facteur le plus important en jeu est que les anticorps ne protègent que pendant un certain temps et peuvent perdre de leur force avec le temps.

C’est pourquoi des recherches supplémentaires sont en cours pour prédire un délai – probablement dans un délai de six à 12 mois – si et peut-être quand plus de jabs peuvent être nécessaires.

La puissance du jab pour contrecarrer les cas de Delta et de maladie symptomatique est tombée à 64%, au 6 juin, selon l’étude.

Mais le vaccin reste efficace à 93% pour prévenir les maladies graves ou les hospitalisations.

Les résultats de l’étude ont été publiés par le ministère israélien de la Santé après qu’une augmentation des infections a reflété le fait que le pays a assoupli ses restrictions de distanciation sociale Covid-19.

Pourtant, les experts affirment que les objectifs centraux des vaccins ne sont pas seulement d’éviter d’attraper la maladie, mais de limiter le niveau de maladie et de voyages à l’hôpital.

« Les vaccins ont été conçus pour nous garder hors de l’hôpital », a déclaré à l’Associated Press le Dr William Schaffner, expert en vaccins du Vanderbilt University Medical Center.

L’engagement de faire vacciner les gens pour une autre fois dans les mois à venir peut s’avérer formidable.

Schaffner a admis que ce serait « un effort énorme alors que nous nous efforçons actuellement de faire en sorte que les gens reçoivent la première dose ».