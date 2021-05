Pfizer pour vacciner les Olympiens; Le vaccin Moderna fonctionne pour les 12-17 ans

Les jeux troublés de Tokyo pourraient être stimulés par le vaccin Pfizer-BioNTech.

Les entreprises ont annoncé jeudi qu’elles feraient don du vaccin COVID-19 aux athlètes et aux officiels impliqués dans les Jeux olympiques et paralympiques de cet été au Japon.

La livraison des doses initiales devrait commencer à la fin du mois de mai afin de garantir que les athlètes et le personnel participants reçoivent une deuxième dose avant leur arrivée à Tokyo. Les Jeux olympiques d’été devraient débuter le 23 juillet. Les Jeux paralympiques commenceront environ un mois plus tard. Les Jeux étaient prévus pour l’été dernier mais ont été reportés d’un an en raison de la pandémie.

« Le retour des Jeux Olympiques et Paralympiques représente un moment monumental d’unité et de paix dans le monde après une année éprouvante d’isolement et de dévastation », a déclaré le PDG de Pfizer Albert Bourla dans un communiqué. « Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la fourniture de vaccins aux athlètes. et les délégations olympiques nationales. »

Même si les spectateurs internationaux ne seront pas autorisés aux Jeux olympiques en raison de la pandémie, la grande majorité du public japonais continue de s’opposer à la tenue des Jeux de Tokyo en juillet pour des raisons de santé.

Une pétition en ligne appelant à leur annulation a recueilli des dizaines de milliers de signatures en quelques jours. Tokyo, Osaka et plusieurs autres régions sont en état d’urgence avec une augmentation des infections à coronavirus. Le titre en anglais de la pétition se lit comme suit: «Annulez les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies.»

Également dans l’actualité:

►L’analyse initiale des tests de phase 2/3 du vaccin de Moderna chez les adolescents de 12 à 17 ans a montré une efficacité du vaccin de 96%, selon la société. Le vaccin a été « généralement bien toléré » et aucun problème de sécurité sérieux n’a été identifié jusqu’à présent, a déclaré la société.

►La variante de coronavirus découverte pour la première fois à New York ne semble pas conduire à des infections plus graves, selon une étude publiée mercredi par le CDC.

►CVS Health a annoncé mercredi qu’il acceptait les rendez-vous sans rendez-vous pour les vaccins COVID-19 dans les pharmacies à travers le pays.

►Les responsables californiens disent qu’un propriétaire de bar qui a vendu de fausses cartes de vaccin COVID-19 à des agents d’infiltration fait maintenant face à des accusations pour plusieurs crimes.

►Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que les spectacles de Broadway reprendront le 14 septembre et que les billets seront mis en vente à partir de jeudi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 579000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 155 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 321,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 249,5 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 107,3 ​​millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

Le bilan américain réel de la mort de COVID est supérieur à 900000, selon un rapport

Le véritable nombre de morts du COVID-19 à travers le pays est probablement supérieur à 900000, plus de 50% plus élevé que les chiffres les plus couramment utilisés, selon une nouvelle analyse de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington School. de médecine.

Les données collectées par l’Université Johns Hopkins, basées sur les décès signalés comme liés au COVID, évaluent le nombre de morts aux États-Unis à environ 580000. Les données de l’IHME évaluent également le nombre de morts dans le monde à 6,9 millions, soit plus du double du nombre de Johns Hopkins.

L’IHME a estimé le nombre de décès en comparant les décès prévus de toutes les causes sur la base des tendances pré-pandémiques avec le nombre réel de décès toutes causes pendant la pandémie. Ce chiffre de «surmortalité» a ensuite été ajusté pour éliminer les décès indirectement attribuables à la pandémie – tels que les personnes souffrant de maladies non liées au COVID évitant les établissements de soins de santé – ainsi que les décès évités par la pandémie – tels que moins de décès dus à la circulation.

«Aussi terrible que la pandémie de COVID-19 puisse apparaître, cette analyse montre que le bilan réel est bien pire», a déclaré le Dr Chris Murray, directeur de l’IHME.

Murray a déclaré que les nouveaux chiffres reflètent « l’ampleur de cette crise mondiale » et fournissent des informations aux décideurs politiques qui élaborent des plans de relance.

Ogbonnaya Omenka, professeur agrégé et spécialiste de la santé publique à l’Université Butler d’Indianapolis qui n’était pas impliqué dans l’étude, a déclaré que les chiffres sont « principalement des estimations » basées sur des ajustements de données brutes. Il a souligné la difficulté de collecter et d’analyser les données de plusieurs pays.

«L’utilisation efficace des données de santé mondiale nécessite une prise de conscience de ces défis», a-t-il déclaré à USA TODAY.

Escalade sociale: les grimpeurs de l’Everest découragés de visiter d’autres camps

Everest ER au Népal rapporte que ses médecins ont rencontré les chefs d’expédition du mont Everest ces derniers jours pour aider à lutter contre les maladies respiratoires, encourageant tous à maintenir des «bulles» dans les camps d’escalade et décourageant la pratique courante des visites entre les camps. Le grimpeur Pawel Michalski a publié sur Facebook que plus de 30 personnes évacuées vers Katmandou avaient été testées positives pour le coronavirus.

Everest ER a déclaré que les grimpeurs étaient encouragés à porter des masques même dans leurs camps. Les chefs d’expédition sont exhortés à envoyer tous les membres souffrant d’une maladie respiratoire à Everest ER pour une évaluation plus approfondie afin d’isoler et de surveiller les membres malades du camp. Michalski a déclaré que chaque base fonctionnait en « mode fermé ».

«Nous vivons comme des îles éparpillées sur la mer de glace», a-t-il écrit.

Vaccin Pfizer-BioNTech efficace contre deux variantes majeures

Le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace pour protéger contre les maladies graves causées par deux variantes se propageant rapidement aux États-Unis, selon deux études publiées mercredi. Le vaccin protège contre les maladies graves causées à la fois par la variante identifiée pour la première fois au Royaume-Uni et la variante découverte pour la première fois en Afrique du Sud, selon les études. L’un a été publié dans le New England Journal of Medicine et l’autre dans The Lancet.

Il y a eu 20 915 cas de la variante britannique aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. En avril, la directrice du CDC, Rachelle Walensky, a annoncé qu’elle était devenue la souche dominante aux États-Unis, et en janvier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti que la variante pourrait être 30% plus mortelle que les versions précédentes de la maladie. Mais l’étude du Lancet a montré qu’en Israël, où la variante représentait près de 95% de tous les cas de coronavirus, les deux doses offrent une protection de plus de 95% contre l’infection au COVID-19, l’hospitalisation et la mort.

L’Inde assiégée, les batailles en Asie du Sud-Est se multiplient

L’Inde a déjà signalé plus de cas cette année qu’elle ne l’a fait en 2020, selon les données de l’Université Johns Hopkins. L’Inde a dépassé ce cap mardi et a signalé mercredi plus de 412 000 cas. L’Inde dans l’ensemble de 2020 a signalé 10,27 millions de cas; jusqu’à présent cette année, il est de 10,81 millions. En moyenne cette année, l’Inde a ajouté un cas par seconde; le rythme actuel est plus proche de cinq cas par seconde.

Pendant ce temps, l’énorme crise du COVID-19 en Inde s’étend au-delà de ses frontières vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est, et les infections augmentent dans toute la région. En Thaïlande, une vague qui a commencé en avril a incité les responsables de la santé à se précipiter pour vacciner des milliers de personnes dans le plus grand bidonville de Bangkok. Le Bhoutan, qui borde l’Inde, et le Laos signalent également des flambées d’infections ces dernières semaines, principalement attribuées à des variantes du virus, mais également au non-respect des mesures d’atténuation.

– Mike Stucka

Les États qui ont levé tôt les restrictions ont connu des booms de courte durée

Les États qui ont levé les restrictions commerciales au début de la pandémie COVID-19 ont bénéficié d’une stimulation de l’activité économique, mais ces gains ont été limités ou de courte durée, car d’autres États ont souvent rattrapé leur retard en un mois, selon une étude de Moody’s Analytics. Les États agressifs ont obtenu un avantage plus durable en matière d’emploi, mais même dans cette catégorie critique, les autres États ont réduit l’écart, selon l’analyse de Moody’s.

«Je ne vois pas que les États, en rouvrant agressivement, s’achètent autant de croissance supplémentaire», dit l’économiste de Moody’s, Adam Kamins. En savoir plus ici.

– Paul Davidson

Les États-Unis soutiennent la levée des règles de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19

L’administration Biden soutiendra les efforts visant à renoncer à la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19, une étape majeure dans les tentatives de mettre fin à la pandémie alors qu’elle continue de faire rage en Inde et dans d’autres parties du monde. La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a annoncé la décision dans un communiqué de mercredi, au milieu des négociations de l’Organisation mondiale du commerce sur l’assouplissement des règles commerciales mondiales afin de permettre à davantage de pays de produire davantage de vaccins.

«Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du COVID-19 appellent à des mesures extraordinaires», a déclaré Tai dans le communiqué. «L’administration croit fermement en la protection de la propriété intellectuelle, mais au service de la fin de cette pandémie, elle soutient la levée de ces protections pour les vaccins COVID-19.»

Elle a également averti qu’il faudrait du temps pour parvenir au «consensus» mondial requis pour renoncer aux protections en vertu des règles de l’OMC, et les responsables américains ont déclaré que cela n’aurait pas d’effet immédiat sur l’offre mondiale de vaccins COVID-19. L’industrie pharmaceutique s’est opposée à la levée des protections par brevet.

Contribuer: The Associated Press