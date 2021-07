Pfizer plaidera lundi auprès des autorités américaines

Pfizer rencontre lundi des responsables fédéraux de la santé pour discuter de la nécessité de rappels du vaccin Covid-19 alors que la société pharmaceutique se prépare à demander l’autorisation des États-Unis pour une troisième injection, a confirmé la société.

La réunion intervient au milieu d’un différend public entre le fabricant de médicaments et des responsables américains sur si et quand les Américains auront besoin de doses supplémentaires de vaccins Covid. Pfizer a déclaré jeudi qu’il commençait à constater une diminution de l’immunité de son vaccin à deux doses développé avec son partenaire allemand BioNTech et envisage désormais de demander l’autorisation d’une dose de rappel.

Mais peu de temps après l’annonce de Pfizer, les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration ont publié une déclaration commune réprimandant les commentaires de l’entreprise, affirmant que les Américains qui ont été entièrement vaccinés contre Covid n’ont pas besoin de rappels pour le moment.

Le débat sur les injections de rappel intervient alors que le public s’inquiète de plus en plus de la variante delta hautement transmissible – déjà la forme dominante de la maladie aux États-Unis – et de la question de savoir si les schémas thérapeutiques actuels des vaccins autorisés fourniront une protection suffisante.

Les personnes invitées à la réunion comprennent le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, le directeur des CDC, le Dr Rochelle Walensky et le commissaire par intérim de la FDA, le Dr Janet Woodcock, selon le Washington Post.

La Maison Blanche et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont refusé de commenter.

« C’est très inhabituel et c’est frustrant », a déclaré lundi le Dr Paul Offit, qui conseille la FDA sur les vaccins Covid, à propos de la réunion. « Pfizer est une société pharmaceutique. Ce n’est pas une agence de santé publique. Ce n’est pas à eux de déterminer comment ce vaccin est distribué en ce qui concerne les doses de rappel. Cela dépend du travail épidémiologique effectué par le CDC. »

Offit a déclaré qu’il n’existe actuellement aucune donnée suggérant que la plupart des Américains ont encore besoin de doses de rappel. Lorsque les autorités commenceront à constater une augmentation du pourcentage de personnes entièrement vaccinées qui se rendent à l’hôpital ou meurent, il est peut-être temps de procéder aux injections de rappel, a-t-il déclaré.

« Pour le moment, ce pourcentage est inférieur à 1% », a-t-il déclaré. « Peut-être que sur un an c’est 5% et puis un an après c’est 10% à 20% » des hospitalisations et des décès sont des personnes entièrement vaccinées.

Pfizer a cité des données d’Israël montrant que son vaccin reste très efficace contre les maladies graves et la mort, mais diminue son efficacité contre les cas bénins.

La semaine dernière, des responsables israéliens signalé une diminution de l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech dans la prévention des infections et des maladies symptomatiques, mais a déclaré qu’il restait très efficace pour prévenir les maladies graves.

Le Dr Isaac Bogoch, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Toronto, a qualifié le rapport d’Israël sur l’efficacité du vaccin de « défectueux » car il ne s’agissait que d’une étude d’observation provenant d’une seule source.

Les gens veulent dire que « le delta envahit les vaccins », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas le cas. Cela devient rapidement la maladie des non vaccinés. Nous devons apprendre à faire la distinction entre infection et maladie. »

Il a déclaré que les vaccins aux États-Unis offrent « une excellente protection contre » les variantes, y compris le delta.

« Il peut y avoir un besoin de rappels dans certaines populations, comme les personnes immunodéprimées, et nous devrions être ouverts au besoin de rappels dans la population générale à l’avenir. Mais il ne semble pas actuellement en avoir besoin pour le moment », a-t-il déclaré. .